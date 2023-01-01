Татьяна Брухунова рассказала, почему не взяла фамилию Евгения Петросяна

Новую избранницу юмориста обвиняли в том, что она увела его из семьи, а разница в возрасте в 44 года только добавляла интереса. Сейчас количество людей, критикующих Брухунову уменьшилось, но подробности их семейной жизни до сих пор вызывают любопытство у подписчиков Татьяны. Вчера, например, они поинтересовались, взяла ли она фамилию супруга.
"Нет. Зачем? Я дочь своего отца. И носить его фамилию буду до последнего дня своей жизни. Мне кажется эта традиция устаревшей", - заявила Брухунова.
Зато она призналась, что Петросян отчасти похож на ее отца. По словам Татьяны, у ее родителя было такое же прекрасное чувство юмора.
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, Татьяна Брухунова
, Евгений Петросян
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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