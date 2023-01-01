Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения

Девушка снимает смешные ролики, разнообразные челленджи и танцевальные пародии на западные песни.Недавно тиктокерша, которой приписывали роман с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco, рассекретила свои отношения. И новым возлюбленным оказался вовсе не тот, о ком все думали. Дело в том, что на странице в социальных сетях Дины появилось видео, на котором брюнетка протягивает руку парню, а тот целует ее в ответ.Загадочным избранником оказался реселлер лимитированных кроссовок Никита Ефремов, который никак не связан со знаменитым однофамильцем.Впервые парочку заметили вместе на вечеринке по случаю дня рождения их общего друга. Журналисты тогда спросили у Саевой, находится ли она в отношениях, на что получили лаконичный ответ: «NE в отношениях» (Аббревиатура NE — это название магазина кроссовок Никиты).