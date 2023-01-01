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Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения

Сегодня, 10:03
23-летняя видеоблогерша и модель Дина Саева (Мадина Басаева) прославилась благодаря популярному приложению ТикТок.

Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения
Девушка снимает смешные ролики, разнообразные челленджи и танцевальные пародии на западные песни.

Недавно тиктокерша, которой приписывали роман с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco, рассекретила свои отношения. И новым возлюбленным оказался вовсе не тот, о ком все думали. Дело в том, что на странице в социальных сетях Дины появилось видео, на котором брюнетка протягивает руку парню, а тот целует ее в ответ.

Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения


Загадочным избранником оказался реселлер лимитированных кроссовок Никита Ефремов, который никак не связан со знаменитым однофамильцем.

Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения


Впервые парочку заметили вместе на вечеринке по случаю дня рождения их общего друга. Журналисты тогда спросили у Саевой, находится ли она в отношениях, на что получили лаконичный ответ: «NE в отношениях» (Аббревиатура NE — это название магазина кроссовок Никиты).

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Ключевые слова: Дина Саева, Никита Ефремов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения 23-летняя видеоблогерша и модель Дина Саева (Мадина Басаева) прославилась благодаря популярному приложению ТикТок.
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