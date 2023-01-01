Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения

Недавно тиктокерша, которой приписывали роман с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco, рассекретила свои отношения. И новым возлюбленным оказался вовсе не тот, о ком все думали. Дело в том, что на странице в социальных сетях Дины появилось видео, на котором брюнетка протягивает руку парню, а тот целует ее в ответ.
Загадочным избранником оказался реселлер лимитированных кроссовок Никита Ефремов, который никак не связан со знаменитым однофамильцем.
Впервые парочку заметили вместе на вечеринке по случаю дня рождения их общего друга. Журналисты тогда спросили у Саевой, находится ли она в отношениях, на что получили лаконичный ответ: «NE в отношениях» (Аббревиатура NE — это название магазина кроссовок Никиты).