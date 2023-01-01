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48-летняя Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной пластической операции

Сегодня, 10:10
Американская актриса Шарлиз Терон считается одной из самых красивых женщин в Голливуде.

48-летняя Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной пластической операции
Однако в последнее время звезда «взрывной блондинки» стала чаще сталкиваться с критикой своей внешности.

Недавно в Сети поползли слухи о том, что актриса сделала «очередную» подтяжку лица, и к тому же неудачную. Но в недавнем интервью с журналистами издания Allure Шарлиз эти домыслы опровергла. Более того, актриса решила ответить на критику, заявив, что в последнее время и правда стала выглядеть хуже, но это случилось из-за естественного влияния времени.

48-летняя Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной пластической операции


«Люди говорят: “Она сделала подтяжку лица! Что она с собой сотворила?”. Но я просто старею. Смиритесь с этим», — отметила она.

Терон рассказала журналистам, что старается бороться с двойными стандартами на тему старения мужчин и женщин.

«Мужчины стареют как хорошее вино, а женщины вянут, словно цветы. Мне никогда не нравились эти сравнения, — высказалась актриса.

48-летняя Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной пластической операции


По словам Шарлиз, женщины имеют право стареть так, как хотят. В своем новом интервью она призвала всех читателей быть более чуткими друг к другу.

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Ключевые слова: Шарлиз Терон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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