48-летняя Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной пластической операции

Однако в последнее время звезда «взрывной блондинки» стала чаще сталкиваться с критикой своей внешности.Недавно в Сети поползли слухи о том, что актриса сделала «очередную» подтяжку лица, и к тому же неудачную. Но в недавнем интервью с журналистами издания Allure Шарлиз эти домыслы опровергла. Более того, актриса решила ответить на критику, заявив, что в последнее время и правда стала выглядеть хуже, но это случилось из-за естественного влияния времени.«Люди говорят: “Она сделала подтяжку лица! Что она с собой сотворила?”. Но я просто старею. Смиритесь с этим», — отметила она.Терон рассказала журналистам, что старается бороться с двойными стандартами на тему старения мужчин и женщин.«Мужчины стареют как хорошее вино, а женщины вянут, словно цветы. Мне никогда не нравились эти сравнения, — высказалась актриса.По словам Шарлиз, женщины имеют право стареть так, как хотят. В своем новом интервью она призвала всех читателей быть более чуткими друг к другу.