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Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото)

Сегодня, 11:29
Несколько дней назад режиссеру, сценаристу и продюсеру Андрею Кончаловскому исполнилось 86 лет.

Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото)
Его жена, телеведущая Юлия Высоцкая, в честь важного праздника трогательно обратилась к имениннику на странице своего блога, опубликовав совместный снимок.

Сейчас супруги вместе с сыном Петром отдыхают в итальянском городе Тоскана. Именно оттуда Высоцкая и выложила фотографию, сопроводив ее поздравлениями.

Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото)


«Сегодня родился мой человек! Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине», — подписала она снимок.

После семья отправилась на праздничный ужин в местный ресторан. Судя по кадрам, которые выложила Юлия, праздник прошел на славу и в хорошем настроении.

Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото)


Напомним, Высоцкая является пятой женой режиссера Кончаловского. Они познакомились в 1998 году на фестивале «Кинотавр» и в том же году сыграли свадьбу. Несмотря на большую разницу в возрасте, в глазах общественности они являются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. У возлюбленных двое детей - 23-летняя дочь Мария и 19-летний сын Петр.

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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