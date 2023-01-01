Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото)

Его жена, телеведущая Юлия Высоцкая, в честь важного праздника трогательно обратилась к имениннику на странице своего блога, опубликовав совместный снимок.Сейчас супруги вместе с сыном Петром отдыхают в итальянском городе Тоскана. Именно оттуда Высоцкая и выложила фотографию, сопроводив ее поздравлениями.«Сегодня родился мой человек! Спасибо судьбе. Все слова скажу тихо, глядя в глаза, наедине», — подписала она снимок.После семья отправилась на праздничный ужин в местный ресторан. Судя по кадрам, которые выложила Юлия, праздник прошел на славу и в хорошем настроении.Напомним, Высоцкая является пятой женой режиссера Кончаловского. Они познакомились в 1998 году на фестивале «Кинотавр» и в том же году сыграли свадьбу. Несмотря на большую разницу в возрасте, в глазах общественности они являются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. У возлюбленных двое детей - 23-летняя дочь Мария и 19-летний сын Петр.