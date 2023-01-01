Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе

Сегодня, 10:48
В начале лета стало известно, что муж 42-летней Натали Портман ей изменил.

Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе
Французский хореограф Бенджамен Мильпье спутался с 25-летней танцовщицей Камиль Этьен. Инсайдеры тогда сообщали, что интрижка была недолгой, и актриса вроде как простила супруга, однако на недавнем светском мероприятии она появилась без обручального кольца.

В минувшее воскресенье Натали, Бенджамен, а также их 12-летний сын Алеф были замечены на финале Чемпионата мира по футболу FIFA среди женщин в Сиднее.

Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе


По информации издания Daily Mail, супруги наблюдали за тем, как сборная Испании обыграла команду из Англии. В перерыве Мильпье покинул трибуну вместе с ребенком, а Портман досматривала игру в одиночестве.

Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе


Хоть фотографии и не очень хорошего качества, но на них все-равно можно разглядеть лица Натали и Бенджамена. Репортеры, которые делали снимки, заявляют, что актриса выглядела «очень печальной» на протяжении всего матча.

Напомним, Портман и Мильпье познакомились на съемочной площадке фильма «Черный лебедь». Для Натали этот брак был первым. Именно от хореографа она родила двоих детей - сына Алефа и дочку Амалию.

Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе

← Алена Шишкова рассказала, что стало пр...

Ключевые слова: Натали Портман, Бенджамин Мильпье, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Натали Портман в платье с открытыми плечами появилась на светском мероприятии
Натали Портман отказалась от обручального кольца в 11-ю годовщину брака с мужем-изменщиком
«Оскар-2020»: Натали Портман с супругом на красной дорожке
Натали Портман высказалась об измене мужа с французской активисткой
Умер Тото Кутуньо Печальные новости пришли из Италии.
Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото) Несколько дней назад режиссеру, сценаристу и продюсеру Андрею Кончаловскому исполнилось 86 лет.
Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе В начале лета стало известно, что муж 42-летней Натали Портман ей изменил.
Алена Шишкова рассказала, что стало причиной изменений в ее внешности Алену Шишкову часто критиковали из-за ее внешности.
48-летняя Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачной пластической операции Американская актриса Шарлиз Терон считается одной из самых красивых женщин в Голливуде.
Звезда ТикТока Дина Саева перестала скрывать новые отношения 23-летняя видеоблогерша и модель Дина Саева (Мадина Басаева) прославилась благодаря популярному приложению ТикТок.
Айза рассказала, что сейчас происходит с Гуфом В прошлом месяце Гуф и Юлия Королева в очередной раз решили разводиться.
Рианна родила второго ребенка. Топ фото беременной певицы c оголенным животом Певица снова родила мальчика.
Дженнифер Лопес показала новые фото со свадьбы с Беном Аффлеком Певица и актёр поженились в прошлом году.
Хайди Клум высказалась о разнице в возрасте с Томом Каулитц Хайди Клум и Том Каулитц состоят в браке уже четыре года, а до свадьбы они встречались практически пять лет.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.