Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе

В минувшее воскресенье Натали, Бенджамен, а также их 12-летний сын Алеф были замечены на финале Чемпионата мира по футболу FIFA среди женщин в Сиднее.
По информации издания Daily Mail, супруги наблюдали за тем, как сборная Испании обыграла команду из Англии. В перерыве Мильпье покинул трибуну вместе с ребенком, а Портман досматривала игру в одиночестве.
Хоть фотографии и не очень хорошего качества, но на них все-равно можно разглядеть лица Натали и Бенджамена. Репортеры, которые делали снимки, заявляют, что актриса выглядела «очень печальной» на протяжении всего матча.
Напомним, Портман и Мильпье познакомились на съемочной площадке фильма «Черный лебедь». Для Натали этот брак был первым. Именно от хореографа она родила двоих детей - сына Алефа и дочку Амалию.