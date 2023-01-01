Натали Портман и ее муж-изменщик впервые появились на публике после новостей о разводе

Французский хореограф Бенджамен Мильпье спутался с 25-летней танцовщицей Камиль Этьен. Инсайдеры тогда сообщали, что интрижка была недолгой, и актриса вроде как простила супруга, однако на недавнем светском мероприятии она появилась без обручального кольца.В минувшее воскресенье Натали, Бенджамен, а также их 12-летний сын Алеф были замечены на финале Чемпионата мира по футболу FIFA среди женщин в Сиднее.По информации издания Daily Mail, супруги наблюдали за тем, как сборная Испании обыграла команду из Англии. В перерыве Мильпье покинул трибуну вместе с ребенком, а Портман досматривала игру в одиночестве.Хоть фотографии и не очень хорошего качества, но на них все-равно можно разглядеть лица Натали и Бенджамена. Репортеры, которые делали снимки, заявляют, что актриса выглядела «очень печальной» на протяжении всего матча.Напомним, Портман и Мильпье познакомились на съемочной площадке фильма «Черный лебедь». Для Натали этот брак был первым. Именно от хореографа она родила двоих детей - сына Алефа и дочку Амалию.