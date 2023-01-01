Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис

Отношения в этой паре для многих являются примером для подражания. У супругов четверо детей: три сына — Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.Недавно Виктория с младшими детьми посетила игру команды «Интер Майами», совладельцем которой является Дэвид. В какой-то момент к ним присоединилась Николь Кидман вместе с переживающей развод Риз Уизерспун. Виктория решила запечатлеть своего мужа в объятиях звезды фильма «Скандал».«Вау! Какая ночь в Нэшвилле! Мы не могли бы гордиться больше, Дэвид! Мы так сильно тебя любим. Чемпионы», — написала дизайнер.После Дэвида, Викторию и их младших детей запечатлели с главным трофеем матча.В блоге Бекхэм также появилось фото мужа с Риз Уизерспун. Спортсмен искренне улыбался, ведь его команда одержала первую крупную победу в MLS команды «Интер Майами». Актриса тоже выглядела очень счастливой, несмотря на то, что совсем недавно ее 12-летний брак с Джимом Тотом потерпел фиаско.