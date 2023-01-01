Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис

Сегодня, 10:50
Модель и дизайнер Виктория Бекхэм более 20 лет счастлива в браке с футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис
Отношения в этой паре для многих являются примером для подражания. У супругов четверо детей: три сына — Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер.

Недавно Виктория с младшими детьми посетила игру команды «Интер Майами», совладельцем которой является Дэвид. В какой-то момент к ним присоединилась Николь Кидман вместе с переживающей развод Риз Уизерспун. Виктория решила запечатлеть своего мужа в объятиях звезды фильма «Скандал».

Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис


«Вау! Какая ночь в Нэшвилле! Мы не могли бы гордиться больше, Дэвид! Мы так сильно тебя любим. Чемпионы», — написала дизайнер.

После Дэвида, Викторию и их младших детей запечатлели с главным трофеем матча.

Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис


В блоге Бекхэм также появилось фото мужа с Риз Уизерспун. Спортсмен искренне улыбался, ведь его команда одержала первую крупную победу в MLS команды «Интер Майами». Актриса тоже выглядела очень счастливой, несмотря на то, что совсем недавно ее 12-летний брак с Джимом Тотом потерпел фиаско.

Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис

← Певица Саша Савельева неожиданно заго...

Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Николь Кидман, Риз Уизерспун, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы
Виктория Бекхэм восхитила размещенным снимком мужа с дочерью
Виктория Бекхэм посмеялась над фотографией своего мужа
Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей
Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида в компании двух известных актрис Модель и дизайнер Виктория Бекхэм более 20 лет счастлива в браке с футболистом Дэвидом Бекхэмом.
Певица Саша Савельева неожиданно заговорила про измены 39-летняя экс-солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева сейчас увлечена не только музыкой.
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина объяснила свое отсутствие в Сети, выложив новый снимок в купальнике 44-летняя экс-участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина нечасто радует фанатов новыми фотографиями.
Наталья Рудова высказалась о содержанках Вчера в Москве состоялась премьера сериала "Жизнь по вызову".
Виктория Лопырева отреагировала на слухи о романе с Яном Абрамовым В последние месяцы в сети упорно ходят слухи о проблемах в браке Алсу и Яна Абрамова.
«Каждый концерт для меня, как праздник»: певица Пламена рассказала о своем творческом пути Пламена прошла путь от театра пародий Винокура до сольных концертов и альбомов.
Ирина Дубцова получила травму во время концерта Ирина Дубцова сейчас гастролирует по черноморскому побережью.
Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру Мадонна только недавно закончила лечение после серьезной болезни, а уже вернулась к репетициям.
Экс-девушка Антона Гусева Яна Герштейн высказалась о разрыве с ним Сердце экс-участника «Дома-2» Антона Гусева снова свободно.
Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру 36-летняя певица Виктория Дайнеко следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.