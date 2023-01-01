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Певица Саша Савельева неожиданно заговорила про измены

Сегодня, 10:10
39-летняя экс-солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева сейчас увлечена не только музыкой.

Певица Саша Савельева неожиданно заговорила про измены
Артистка углубилась в изучение психологии и с радостью обсуждает глубокие вопросы с подписчиками своего блога.

Недавно одна и поклонниц задала певице вопрос относительно измен. Девушка пожаловалась, что заработала депрессию из-за неверности супруга. В ответ Саша указала на то, что эта тема сейчас, к сожалению, очень актуальна и нужно детально в ней разбираться.

Певица Саша Савельева неожиданно заговорила про измены


«Самый верный способ — пойти к психологу и для начала разобраться в себе, определить свои ценности, желания. А потом желательно на семейную терапию», — рассуждает Савельева.

По словам певицы, ситуацию ни в коем случае нельзя пускать на самотек, иначе это может привести к еще большим проблемам. Однако только таблетки в этом вопросе не помогут.

«Даже если вам станет легче от таблеток, проблема или внутренний конфликт вашей психики никуда не денется», — подытожила артистка.

Отметим, что в отношениях самой Саши сейчас вроде как все в порядке.

Певица Саша Савельева неожиданно заговорила про измены


Более 13 лет певица состоит в браке с актером Кириллом Сафоновым. Четыре года назад у супругов родился общий сын, которого они назвали Леоном.

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Ключевые слова: Саша Савельева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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