Певица Саша Савельева неожиданно заговорила про измены

Артистка углубилась в изучение психологии и с радостью обсуждает глубокие вопросы с подписчиками своего блога.Недавно одна и поклонниц задала певице вопрос относительно измен. Девушка пожаловалась, что заработала депрессию из-за неверности супруга. В ответ Саша указала на то, что эта тема сейчас, к сожалению, очень актуальна и нужно детально в ней разбираться.«Самый верный способ — пойти к психологу и для начала разобраться в себе, определить свои ценности, желания. А потом желательно на семейную терапию», — рассуждает Савельева.По словам певицы, ситуацию ни в коем случае нельзя пускать на самотек, иначе это может привести к еще большим проблемам. Однако только таблетки в этом вопросе не помогут.«Даже если вам станет легче от таблеток, проблема или внутренний конфликт вашей психики никуда не денется», — подытожила артистка.Отметим, что в отношениях самой Саши сейчас вроде как все в порядке.Более 13 лет певица состоит в браке с актером Кириллом Сафоновым. Четыре года назад у супругов родился общий сын, которого они назвали Леоном.