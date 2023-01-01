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Светлана Светикова вспомнила о том, как флиртовала с итальянским артистом Тото Кутуньо

Сегодня, 10:11
22 августа мировые СМИ облетела печальная новость - скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо.

Светлана Светикова вспомнила о том, как флиртовала с итальянским артистом Тото Кутуньо
В разговоре с журналистами «Газеты.Ru» отечественная артистка Светлана Светикова поделилась некоторыми подробностями их, как оказалось, близких взаимоотношений.

Экс-участница «Фабрики звезд» назвала Тото легендой и призналась, что на одной сцене с итальянским музыкантом она ощутила себя привлекательной женщиной.

«Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин. Его музыка говорит об этом», — сказала она.

Светлана Светикова вспомнила о том, как флиртовала с итальянским артистом Тото Кутуньо


Светикова призналась, что многие женщины из ее окружения до сих пор ругают певицу за то, что она не вышла замуж за итальянского музыканта. Светлана до сих пор уверена, что тогда поведение Тото было обыкновенным красивым флиртом, который она будет помнить всегда.

Светлана Светикова вспомнила о том, как флиртовала с итальянским артистом Тото Кутуньо


Артисты встретились в 2004 году, незадолго до концерта «Невероятные приключения итальянцев в Кремле». Мечтающий жениться на русской женщине Кутуньо влюбился в Светикову и признался ей в этом на репетиции. СМИ тогда писали, что музыкант сделал Светлане предложение уехать с ним в Италию.

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Ключевые слова: Светлана Светикова, Тото Кутуньо, olganews

Количество просмотров: 1 222
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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