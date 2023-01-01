Лера Кудрявцева показала того, кто занял место Иосифа Пригожина в новом сезоне «Звезды сошлись»

А вчера, 27 августа, в эфир вышел первый выпуск нового сезона, в котором партнером Леры Кудрявцевой стал 39-летний актер Тимур Еремеев, наиболее известный по таким сериалам, как «Кухня» и «Отель Элеон».Пару дней назад в блоге звездной телеведущей появилось фото с новым коллегой, который и заменил супруга певицы Валерии.«Прошу любить и жаловать. Мой новый соведущий в программе «Звезды Сошлись» Тимур Еремеев», — написала Кудрявцева.Подписчики Леры бурно отреагировали на эту новость. Многие посчитали, что Тимур Еремеев рядом со звездной телеведущей смотрится куда лучше, чем Иосиф Пригожин: «Наконец-то, красивая пара», «Воспитанный и интеллигентный мужчина», «Смотритесь лучше, чем с Пригожиным», «Отлично, Пригожин совсем не годится в роли ведущего».Стоит отметить, что Пригожин успел прокомментировать свой уход, заявив поклонникам, что съемки в новом проекте отнимают у него много времени. Да и в целом его участие в телешоу «Звезды сошлись» было скорее экспериментом, а сейчас Иосифу нужно двигаться дальше.