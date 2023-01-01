Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Лера Кудрявцева показала того, кто занял место Иосифа Пригожина в новом сезоне «Звезды сошлись»

Сегодня, 10:39
Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объявил о своем уходе из телешоу «Звезды сошлись».

Лера Кудрявцева показала того, кто занял место Иосифа Пригожина в новом сезоне «Звезды сошлись»
А вчера, 27 августа, в эфир вышел первый выпуск нового сезона, в котором партнером Леры Кудрявцевой стал 39-летний актер Тимур Еремеев, наиболее известный по таким сериалам, как «Кухня» и «Отель Элеон».

Пару дней назад в блоге звездной телеведущей появилось фото с новым коллегой, который и заменил супруга певицы Валерии.

Лера Кудрявцева показала того, кто занял место Иосифа Пригожина в новом сезоне «Звезды сошлись»


«Прошу любить и жаловать. Мой новый соведущий в программе «Звезды Сошлись» Тимур Еремеев», — написала Кудрявцева.

Подписчики Леры бурно отреагировали на эту новость. Многие посчитали, что Тимур Еремеев рядом со звездной телеведущей смотрится куда лучше, чем Иосиф Пригожин: «Наконец-то, красивая пара», «Воспитанный и интеллигентный мужчина», «Смотритесь лучше, чем с Пригожиным», «Отлично, Пригожин совсем не годится в роли ведущего».

Стоит отметить, что Пригожин успел прокомментировать свой уход, заявив поклонникам, что съемки в новом проекте отнимают у него много времени. Да и в целом его участие в телешоу «Звезды сошлись» было скорее экспериментом, а сейчас Иосифу нужно двигаться дальше.

Лера Кудрявцева показала того, кто занял место Иосифа Пригожина в новом сезоне «Звезды сошлись»

← Светлана Светикова вспомнила о том, ка...

Ключевые слова: Лера Кудрявцева, Иосиф Пригожин, Тимур Еремеев, olganews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Иосиф Пригожин ушел из программы "Звезды сошлись"
Антон Привольнов стал новым соведущим Леры Кудрявцевой на "Звёзды сошлись"
Тимур Еремеев был серьезно обманут своей сестрой
Тимур Еремеев рассказал, что попал в ДТП
Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности 40-летняя певица Алсу часто радует поклонников свежими фотографиями.
56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала Актриса театра и кино Рената Литвинова сейчас проживает во Франции.
Филипп Киркоров нашел своему 11-летнему сыну будущую невесту 56-летний Филипп Киркоров недавно выступал в Сочи.
На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды Инфлюенсеры собрались на модной столичной площадке Zafferano Loft.
Фигуристка Алена Косторная обратилась к поклонникам в свой 20-й день рождения Совсем недавно в жизни фигуристки Алены Косторной произошло радостное событие - свадьба.
Ляйсан Утяшева повторила образ Анджелины Джоли из фильма «Лазурный берег» 38-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева перевоплотилась в одну из самых красивых женщин в Голливуде.
Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото В середине августа стало известно о пополнении в семье Светланы Бондарчук и ее супруга Сергея Харченко.
Лера Кудрявцева показала того, кто занял место Иосифа Пригожина в новом сезоне «Звезды сошлись» Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объявил о своем уходе из телешоу «Звезды сошлись».
Светлана Светикова вспомнила о том, как флиртовала с итальянским артистом Тото Кутуньо 22 августа мировые СМИ облетела печальная новость - скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо.
Vogue опубликовал первые фото со свадьбы 56-летней мамы Майли Сайрус Соответствующие снимки появились на сайте издания.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.