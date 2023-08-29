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Алена Водонаева показала неоднозначные фото с сыном Богданом в его день рождения

Сегодня, 11:17
41-летняя телеведущая Алена Водонаева воспитывает единственного сына Богдана.

Алена Водонаева показала неоднозначные фото с сыном Богданом в его день рождения
Мальчик частенько мелькает в блоге своей мамы, и однажды даже попал в скандал из-за своих сексистских высказываний. Тогда он заявил, что воспринимает женщин, кроме мамы разумеется, только как обслуживающий персонал.

Несколько дней назад Богдан праздновал свой день рождения, ему исполнилось 13 лет. В честь праздника Водонаева устроила для сына фотосессию на территории загородного комплекса. Алена позировала в белом платье с оборками и кружевом, а образ дополнили чокер и высокие кожаные сапоги.

Именинник нарядился в светлую рубашку оверсайз и джинсы.

Алена Водонаева показала неоднозначные фото с сыном Богданом в его день рождения


«Когда твой сын такой — бац, и перешагнул в свой 14-й год», — отметила Алена.

Поклонники высоко оценили новые снимки мамы с сыном, однако некоторые посчитали, что кадры выглядят весьма удручающими и не праздничными: «Как-то не совсем трогательно, скорее холодно», «Странные фото. Мать в ошейнике, какой посыл вообще непонятно», «Как кадры из фильма про бабу ягу или колдунью какую-то».

Алена Водонаева показала неоднозначные фото с сыном Богданом в его день рождения


Напомним, телеведущая родила сына в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Возлюбленные поженились в 2009 году, а через год у них появился Богдан. Спустя еще год пара приняла решение развестись, однако официально они сделали это только в 2013-м.

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Ключевые слова: Алена Водонаева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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