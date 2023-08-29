Алена Водонаева показала неоднозначные фото с сыном Богданом в его день рождения

Мальчик частенько мелькает в блоге своей мамы, и однажды даже попал в скандал из-за своих сексистских высказываний. Тогда он заявил, что воспринимает женщин, кроме мамы разумеется, только как обслуживающий персонал.Несколько дней назад Богдан праздновал свой день рождения, ему исполнилось 13 лет. В честь праздника Водонаева устроила для сына фотосессию на территории загородного комплекса. Алена позировала в белом платье с оборками и кружевом, а образ дополнили чокер и высокие кожаные сапоги.Именинник нарядился в светлую рубашку оверсайз и джинсы.«Когда твой сын такой — бац, и перешагнул в свой 14-й год», — отметила Алена.Поклонники высоко оценили новые снимки мамы с сыном, однако некоторые посчитали, что кадры выглядят весьма удручающими и не праздничными: «Как-то не совсем трогательно, скорее холодно», «Странные фото. Мать в ошейнике, какой посыл вообще непонятно», «Как кадры из фильма про бабу ягу или колдунью какую-то».Напомним, телеведущая родила сына в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Возлюбленные поженились в 2009 году, а через год у них появился Богдан. Спустя еще год пара приняла решение развестись, однако официально они сделали это только в 2013-м.