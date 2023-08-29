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Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня сделала пластическую операцию по бартеру

Сегодня, 11:26
Виктория Боня сейчас находится в США, куда улетела, чтобы сделать пластическую операцию у хирурга, который потрудился над внешностью Беллы Хадид.

Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня сделала пластическую операцию по бартеру
Бывшая участница "Дома-2" рассказала, что его услуги стоят 25 миллионов рублей, но она не пожалела денег. Перед операцией Перед операцией хирург выложил у себя в профиле честные фото Бони и рассказал, что она ранее уже прибегала к пластике.

Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня сделала пластическую операцию по бартеру


Это наделало много шума в сети, ведь Виктория ранее уверяла, что поддерживает молодость с помощью фейс-фитнеса и продавала курсы по массажу лица. Пройти мимо этой ситуации не смогла Алана Мамаева, которая давно враждует с Боней.

Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня сделала пластическую операцию по бартеру


"Как-то страшно стареть. История, когда за бартер пришлось выложить все карты. А как же массаж? Оказалось, у нас тут и подтяжка была, и блефаро нижних и верхних. Главное, до последнего врать, что все свое", - высказалась бывшая жена футболиста.

Виктория же не предала ее словам большого значения.

Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня сделала пластическую операцию по бартеру


"А кто такая Алана Мамаева? Я таких не знаю. Меня мнение наркоманок не интересует", - заявила Боня.
Она уверяет, что оплатила операцию, так как этот врач не работает по бартеру, а она просто разрешила поделиться контентом.

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Ключевые слова: Виктория Боня, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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