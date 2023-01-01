Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним

Арсений Шульгин и его жена Лиана праздновали третью годовщину со дня свадьбы.На своей странице в социальных сетях невестка знаменитой исполнительницы поделилась трогательным кадром со своим возлюбленным. На фото пара нежно обнималась на фоне морского побережья. Лиана нарядилась в светлое платье с оголенными плечами, а Арсений выбрал менее праздничный аутфит.«Три года! Арсений, люблю тебя», — подписала Шульгина.Девушка также опубликовала кадры, которые были сделаны три года назад, в день самого торжества.Напомним, Арсений и Лиана поженились 28 августа 2020 года. После росписи молодожены устроили грандиозное торжество в загородном комплексе. На звездном празднике отметились такие знаменитости, как Николай Басков, Эмин Агаларов и другие. Валерия исполнила для сына и его новоиспеченной жены свой хит, который звучал во время их первого танца. В 2021 году Арсений и Лиана впервые стали родителями малышки Селин.