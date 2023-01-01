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Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним

Сегодня, 09:42
Несколько дней назад младший сын певицы Валерии отмечал важную дату.

Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним
Арсений Шульгин и его жена Лиана праздновали третью годовщину со дня свадьбы.

На своей странице в социальных сетях невестка знаменитой исполнительницы поделилась трогательным кадром со своим возлюбленным. На фото пара нежно обнималась на фоне морского побережья. Лиана нарядилась в светлое платье с оголенными плечами, а Арсений выбрал менее праздничный аутфит.

Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним


«Три года! Арсений, люблю тебя», — подписала Шульгина.

Девушка также опубликовала кадры, которые были сделаны три года назад, в день самого торжества.

Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним


Напомним, Арсений и Лиана поженились 28 августа 2020 года. После росписи молодожены устроили грандиозное торжество в загородном комплексе. На звездном празднике отметились такие знаменитости, как Николай Басков, Эмин Агаларов и другие. Валерия исполнила для сына и его новоиспеченной жены свой хит, который звучал во время их первого танца. В 2021 году Арсений и Лиана впервые стали родителями малышки Селин.


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Ключевые слова: Лиана Шульгина, Арсений Шульгин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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