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Гвинет Пэлтроу выложила фото с Кэмерон Диас без макияжа в день ее 51-летия

Сегодня, 09:44
В предпоследний день лета американская актриса Кэмерон Диас праздновала свой день рождения.

Гвинет Пэлтроу выложила фото с Кэмерон Диас без макияжа в день ее 51-летия
Ей исполнился 51 год. Сейчас звезда Голливуда довольно редко снимается в кино, однако продолжает ухаживать за собой. Доказательством тому послужили ее новые снимки.

Близкая подруга Кэмерон Гвинет Пэлтроу выложила на странице в своих социальных сетях новое фото. На размещенном кадре голливудские звезды позировали на фоне леса и неба. Во время прогулки они обе отказались от макияжа и укладки.

Гвинет Пэлтроу выложила фото с Кэмерон Диас без макияжа в день ее 51-летия


«Могу я, пожалуйста, сделать паузу, чтобы поздравить с днем рождения одного из величайших людей, которых я знаю, и одного из моих лучших, самых близких, горячо любимых друзей», - эмоционально обратилась к подруге Пэлтроу.

Напомним, Кэмерон Диас счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом.

Гвинет Пэлтроу выложила фото с Кэмерон Диас без макияжа в день ее 51-летия


В начале января 2015 года возлюбленные сыграли свадьбу, а в декабре 2019-го у них родилась дочь — Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.

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Ключевые слова: Кэмерон Диас, Гвинет Пэлтроу, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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