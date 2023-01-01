Гвинет Пэлтроу выложила фото с Кэмерон Диас без макияжа в день ее 51-летия

Ей исполнился 51 год. Сейчас звезда Голливуда довольно редко снимается в кино, однако продолжает ухаживать за собой. Доказательством тому послужили ее новые снимки.Близкая подруга Кэмерон Гвинет Пэлтроу выложила на странице в своих социальных сетях новое фото. На размещенном кадре голливудские звезды позировали на фоне леса и неба. Во время прогулки они обе отказались от макияжа и укладки.«Могу я, пожалуйста, сделать паузу, чтобы поздравить с днем рождения одного из величайших людей, которых я знаю, и одного из моих лучших, самых близких, горячо любимых друзей», - эмоционально обратилась к подруге Пэлтроу.Напомним, Кэмерон Диас счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом.В начале января 2015 года возлюбленные сыграли свадьбу, а в декабре 2019-го у них родилась дочь — Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.