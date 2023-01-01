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Жена Дмитрия Тарасова посмеялась над его бывшей Ольгой Бузовой

Сегодня, 13:07
Семь лет назад состоялся громкий развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Жена Дмитрия Тарасова посмеялась над его бывшей Ольгой Бузовой
С тех пор певица так и не смогла наладить личную жизнь, в отличии от своего бывшего футболиста. Сейчас спортсмен счастлив в браке с Анастасией Костенко, которая успела родить ему троих детей.

Бузова переодически вскользь вспоминает о Тарасове и иногда в ироничной форме рассказывает про их отношения.

Жена Дмитрия Тарасова посмеялась над его бывшей Ольгой Бузовой


Вот и жена спортсмена решила подколоть бывшую своего мужа. Анастасия в своем блоге опубликовала видео, на котором продемонстрировала свою обольстительность.

Жена Дмитрия Тарасова посмеялась над его бывшей Ольгой Бузовой


«Как славно быть женщиной. Все делается либо из-за, либо ради леди. Согласитесь, что быть ею — целое искусство. Целое искусство быть музой, а не обузой», — написала Костенко.

Большая часть поклонников заметили иронию Анастасии, которая так ловко использовала слово «обуза»: «Это игра слов?!», «Я думаю, что Анастасия кое-кому ответила», «Да, это же привет Бузовой».

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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