Жена Дмитрия Тарасова посмеялась над его бывшей Ольгой Бузовой

С тех пор певица так и не смогла наладить личную жизнь, в отличии от своего бывшего футболиста. Сейчас спортсмен счастлив в браке с Анастасией Костенко, которая успела родить ему троих детей.Бузова переодически вскользь вспоминает о Тарасове и иногда в ироничной форме рассказывает про их отношения.Вот и жена спортсмена решила подколоть бывшую своего мужа. Анастасия в своем блоге опубликовала видео, на котором продемонстрировала свою обольстительность.«Как славно быть женщиной. Все делается либо из-за, либо ради леди. Согласитесь, что быть ею — целое искусство. Целое искусство быть музой, а не обузой», — написала Костенко.Большая часть поклонников заметили иронию Анастасии, которая так ловко использовала слово «обуза»: «Это игра слов?!», «Я думаю, что Анастасия кое-кому ответила», «Да, это же привет Бузовой».