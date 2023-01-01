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Недавно ставшая мамой Юлия Ковальчук обнажила живот (фото)

Сегодня, 13:20
В начале июля 40-летняя Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз.

Недавно ставшая мамой Юлия Ковальчук обнажила живот (фото)
Певица тогда вышла на связь в своем блоге и сообщила о том, что подарила мужу Алексею Чумакову дочку. Малышке дали красивое и редкое имя - Алисия. Экс-солистка группы «Блестящие» виртуозно скрывала свое интересное положение, и появление на свет девочки стало неожиданностью для ее поклонников и коллег.

Недавно Юлия сообщила фолловерам своего блога, что медленно, но верно начинает приводить себя в прежнюю форму. В доказательство она опубликовала снимок из спортивного зала. На фото певица позировала в спортивном топе с розовым принтом и легинсах с ярким узором. Ковальчук продемонстрировала подписчикам свой живот, на котором еще осталась послеродовая полоска.

Недавно ставшая мамой Юлия Ковальчук обнажила живот (фото)


«Заключительный день лета провела в работе над собой! Два месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно», — написала она.

Поклонники Юлии пришли в восторг от честного фото и отметили, что она выглядит так, как будто и не рожала: «Молодец! Только работая над собой можно добиться хороших результатов. Главное не лениться!», «Вы умничка! Такая сила воли!», «Как-будто и не рожали. Прекрасно выглядите!».

Недавно ставшая мамой Юлия Ковальчук обнажила живот (фото)


Отметим, что среди поклонников все-таки нашлись и те, кто считает, что Ковальчук не была беременной, а малышку родила суррогатная мать.

← Семья в полном составе: Марина Алексан...

Ключевые слова: Юлия Ковальчук, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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