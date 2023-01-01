Недавно ставшая мамой Юлия Ковальчук обнажила живот (фото)

Певица тогда вышла на связь в своем блоге и сообщила о том, что подарила мужу Алексею Чумакову дочку. Малышке дали красивое и редкое имя - Алисия. Экс-солистка группы «Блестящие» виртуозно скрывала свое интересное положение, и появление на свет девочки стало неожиданностью для ее поклонников и коллег.Недавно Юлия сообщила фолловерам своего блога, что медленно, но верно начинает приводить себя в прежнюю форму. В доказательство она опубликовала снимок из спортивного зала. На фото певица позировала в спортивном топе с розовым принтом и легинсах с ярким узором. Ковальчук продемонстрировала подписчикам свой живот, на котором еще осталась послеродовая полоска.«Заключительный день лета провела в работе над собой! Два месяца после родов, так что пока очень аккуратно и нежно», — написала она.Поклонники Юлии пришли в восторг от честного фото и отметили, что она выглядит так, как будто и не рожала: «Молодец! Только работая над собой можно добиться хороших результатов. Главное не лениться!», «Вы умничка! Такая сила воли!», «Как-будто и не рожали. Прекрасно выглядите!».Отметим, что среди поклонников все-таки нашлись и те, кто считает, что Ковальчук не была беременной, а малышку родила суррогатная мать.