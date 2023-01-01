Кристина Асмус трогательно поздравила младшую сестру с днем рождения (фото)

У ее родителей, Игоря и Рады, помимо звездной дочки еще трое детей: старшие Екатерина и Ольга, а также младшая Карина, которая несколько дней назад праздновала свой день рождения.В честь важного для сестры праздника Кристина трогательно обратилась к ней на странице в своих социальных сетях. Асмус опубликовала редкое фото с именинницей, которой исполнилось 32 года.«Какое счастье иметь такую сестру и подругу. Моя родная сестра. Лучший друг и самый близкий человек, титулованная гимнастка, спортивный тренер и каскадер в кино. Красивая, строгая, принципиальная, нежная, отчаянная и сверхтребовательная к себе», — написала она.Поклонники Кристины присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице всего наилучшего. Некоторые фолловеры актрисы подшутили над ней из-за того, что она выбрала не самое удачное совместное фото: «Сестра особенно хорошо на этом фото получилась», «Отличное фото сестры».