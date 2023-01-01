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26-летняя дочь певицы Мадонны появилась на публике в платье-сетке

Сегодня, 11:46
26-летняя дочь певицы Мадонны берет с нее пример и часто удивляет публику своими весьма экстравагантными образами.

26-летняя дочь певицы Мадонны появилась на публике в платье-сетке
Лурдес Леон несколько дней назад посетила вечеринку в честь перезапуска Victoria's Secret и вновь привлекла внимание общественности и папарацци своим нарядом.

Девушка появилась на мероприятии в экстремально коротком платье, которое даже сложно назвать одеждой. Серебристая сетка-паутинка и черные трусики подчеркнули соблазнительно пышные формы Лурдес.

26-летняя дочь певицы Мадонны появилась на публике в платье-сетке


Звездная дочка дополнила свой образ черными босоножками на высокой платформе, колье и несколькими крупными кольцами. Стоит отметить, что для этой вечеринки Леон даже побрила подмышки, что не может не радовать.

26-летняя дочь певицы Мадонны появилась на публике в платье-сетке


Напомним, Лурдес Леон - первый ребенок Мадонны. Певица родила ее в 1996 году от актера и фитнес-тренера кубинского происхождения Карлоса Леона. В августе прошлого года девушка дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol и уже успела записать несколько песен и снять на них клипы.

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Ключевые слова: Лурдес Леон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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