26-летняя дочь певицы Мадонны появилась на публике в платье-сетке

Лурдес Леон несколько дней назад посетила вечеринку в честь перезапуска Victoria's Secret и вновь привлекла внимание общественности и папарацци своим нарядом.Девушка появилась на мероприятии в экстремально коротком платье, которое даже сложно назвать одеждой. Серебристая сетка-паутинка и черные трусики подчеркнули соблазнительно пышные формы Лурдес.Звездная дочка дополнила свой образ черными босоножками на высокой платформе, колье и несколькими крупными кольцами. Стоит отметить, что для этой вечеринки Леон даже побрила подмышки, что не может не радовать.Напомним, Лурдес Леон - первый ребенок Мадонны. Певица родила ее в 1996 году от актера и фитнес-тренера кубинского происхождения Карлоса Леона. В августе прошлого года девушка дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol и уже успела записать несколько песен и снять на них клипы.