Янис Тимма публично признался Анне Седоковой в любви

Несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, возлюбленные счастливы быть вместе. Спортсмен даже принял троих детей певицы от предыдущих отношений.Несколько дней назад Анна и Янис праздновали третью годовщину свадьбы.В честь такого важного события баскетболист на странице в своих социальных сетях трогательно обратился к жене.«Тот факт, что ты рядом со мной, делает меня самым счастливым, самым благодарным и самым удачливым человеком в мире, и да, иногда я завидую тебе. В конце концов, я женился на самой красивой и блестящей женщине в мире. С годовщиной, моя любовь!» — написал Янис.Спортсмен опубликовал совместный снимок с Анной, на котором они позировали максимально близко друг к другу. Экс-солистка «ВИА Гры» была одета в черный костюм с экстремально высоким разрезом. Спортсмен крепко держал жену за бедро.Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу 6 сентября 2020 года. Роскошная церемония прошла в Барвихе, а после возлюбленные перебрались в США. В начале этого лета у супругов были проблемы в отношениях, но, к счастью, их удалось решить.