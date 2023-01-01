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Катерина Шпица рассказала, какие замечания ей делают незнакомые мужчины

Сегодня, 13:35
37-летняя актриса и телеведущая Катерина Шпица может похвастаться своей эффектной внешностью.

Катерина Шпица рассказала, какие замечания ей делают незнакомые мужчины
Звезда тщательно следит за фигурой и старается поддерживать ее. Правда, иногда знаменитость слышит в свой адрес не очень приятные вещи.

Несколько дней назад Катерина рассказала о ситуации в аэропорту. Она тогда стояла у терминала и ждала своего супруга. Неожиданно к актрисе подошел неизвестный мужчина и завел с ней диалог. Сначала он передал «Привет от пермяков!».

«Приятное начало. Далее: "Вы чё-то сильно похудели". Я опешила, но сказала спокойно : "Весьма некорректное замечание". Ответ: "Ну раньше мне чё-то больше нравилось". Я опешила второй раз за 30 секунд. Говорю: "Ну это уже перебор. Хорошего вам вечера и до свидания"», — поделилась артистка.

Катерина Шпица рассказала, какие замечания ей делают незнакомые мужчины


Шпица рассказала про еще один неприятный случай в такси. Звезда ехала с водителем, который ранее уже подвозил ее. Мужчина начал разговор с того, что счастлив снова ее подвозить, а затем упомянул, что в прошлый раз кое-что хотел сказать.

«Я приготовилась внутри к чему-то очень приятному. И водитель с улыбкой заботливого отца закончил фразу: "...Вы не худейте больше, пожалуйста"», — поделилась актриса.

Катерина Шпица рассказала, какие замечания ей делают незнакомые мужчины


Шпица призналась водителю, что ей неприятно слышать такие слова в свой адрес. И вообще, мужчине не стоило говорить такие вещи незнакомой женщине, ведь никогда не знаешь, быть может она чем-то больна.

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Ключевые слова: Катерина Шпица, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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