Катерина Шпица рассказала, какие замечания ей делают незнакомые мужчины

Звезда тщательно следит за фигурой и старается поддерживать ее. Правда, иногда знаменитость слышит в свой адрес не очень приятные вещи.Несколько дней назад Катерина рассказала о ситуации в аэропорту. Она тогда стояла у терминала и ждала своего супруга. Неожиданно к актрисе подошел неизвестный мужчина и завел с ней диалог. Сначала он передал «Привет от пермяков!».«Приятное начало. Далее: "Вы чё-то сильно похудели". Я опешила, но сказала спокойно : "Весьма некорректное замечание". Ответ: "Ну раньше мне чё-то больше нравилось". Я опешила второй раз за 30 секунд. Говорю: "Ну это уже перебор. Хорошего вам вечера и до свидания"», — поделилась артистка.Шпица рассказала про еще один неприятный случай в такси. Звезда ехала с водителем, который ранее уже подвозил ее. Мужчина начал разговор с того, что счастлив снова ее подвозить, а затем упомянул, что в прошлый раз кое-что хотел сказать.«Я приготовилась внутри к чему-то очень приятному. И водитель с улыбкой заботливого отца закончил фразу: "...Вы не худейте больше, пожалуйста"», — поделилась актриса.Шпица призналась водителю, что ей неприятно слышать такие слова в свой адрес. И вообще, мужчине не стоило говорить такие вещи незнакомой женщине, ведь никогда не знаешь, быть может она чем-то больна.