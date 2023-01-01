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Ксения Собчак высмеяла наряд Ксении Бородиной

Сегодня, 08:06
Недавно Ксения Бородина нелестно высказалась о наряде Ксении Собчак чем ее смертельно обидела.

Ксения Собчак высмеяла наряд Ксении Бородиной
Ведущие немного поругались в сети, и казалось, что на этом дело кончится. Но видимо Собчак не может отпустить ситуацию, поэтому решила еще раз унизить Бородину, напомнив о ее модных промахах. Ксения поделилась снимком, где бессменная ведущая "Дома-2" запечатлена вышагивающей по подиуму в платье с разрезом до талии.

Ксения Собчак высмеяла наряд Ксении Бородиной


"Ох, были же времена тяжелого люкса", -ехидно подписала Собчак.

Часть подписчиков Ксении посмеялись вместе с ней, а другие напомнили, что у нее сама было множество провальных выходов в свет.

Ксения Собчак высмеяла наряд Ксении Бородиной

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина, Ксения Собчак

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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