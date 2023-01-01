Ксения Собчак высмеяла наряд Ксении Бородиной

Ведущие немного поругались в сети, и казалось, что на этом дело кончится. Но видимо Собчак не может отпустить ситуацию, поэтому решила еще раз унизить Бородину, напомнив о ее модных промахах. Ксения поделилась снимком, где бессменная ведущая "Дома-2" запечатлена вышагивающей по подиуму в платье с разрезом до талии.
"Ох, были же времена тяжелого люкса", -ехидно подписала Собчак.
Часть подписчиков Ксении посмеялись вместе с ней, а другие напомнили, что у нее сама было множество провальных выходов в свет.
Ключевые слова: julianews
, Ксения Бородина
, Ксения Собчак
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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