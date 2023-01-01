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Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак

Сегодня, 15:31
Между Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак произошла очередная перепалка в сети.

Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак
Собчак поделилась в сети роликом, на котором демонстрирует свой наряд. Ведущая облачилась в дырявые джинсы и топ с вырезами, в которые виднелась ее грудь. Этот образ пришелся не по вкусу Бородиной, о чем она решила сообщить в комментариях. Ксения спросила, какая муха укусила ее бывшую коллегу и добавила, что любит ее концептуальный стиль с жакетами и костюмами.

Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак


Собчак такие замечания не понравились, и она резко ответила Ксении.

"Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят", - написала журналистка.

Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак


Бородина на эти слова обиделась и ответила длинным текстом. Суть его в том, что не все в отличие от Собчак родились с серебряной ложкой во рту, она вот всего добилась сама. Пользуясь случаем Ксения напомнила, как когда-то экс-ведущая телестройки забирала со съемок порванные колготки и пуховики "Саваж".

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Ключевые слова: julianews, Ксения Собчак, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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