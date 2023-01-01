Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак

Собчак такие замечания не понравились, и она резко ответила Ксении.
"Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят", - написала журналистка.
Бородина на эти слова обиделась и ответила длинным текстом. Суть его в том, что не все в отличие от Собчак родились с серебряной ложкой во рту, она вот всего добилась сама. Пользуясь случаем Ксения напомнила, как когда-то экс-ведущая телестройки забирала со съемок порванные колготки и пуховики "Саваж".