Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак

Собчак поделилась в сети роликом, на котором демонстрирует свой наряд. Ведущая облачилась в дырявые джинсы и топ с вырезами, в которые виднелась ее грудь. Этот образ пришелся не по вкусу Бородиной, о чем она решила сообщить в комментариях. Ксения спросила, какая муха укусила ее бывшую коллегу и добавила, что любит ее концептуальный стиль с жакетами и костюмами.Собчак такие замечания не понравились, и она резко ответила Ксении."Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят", - написала журналистка.Бородина на эти слова обиделась и ответила длинным текстом. Суть его в том, что не все в отличие от Собчак родились с серебряной ложкой во рту, она вот всего добилась сама. Пользуясь случаем Ксения напомнила, как когда-то экс-ведущая телестройки забирала со съемок порванные колготки и пуховики "Саваж".