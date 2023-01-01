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Анастасия Костенко оправдалась за откровенное видео с Дмитрием Тарасовым

Сегодня, 10:05
Не так давно в Сети активно обсуждали провокационное видео Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко.

Анастасия Костенко оправдалась за откровенное видео с Дмитрием Тарасовым
Супруги тогда сымитировали якобы оральные ласки в машине. И за всем происходящим наблюдала их 5-летняя дочь, которая в этот момент находилась в автомобиле.

На многодетную маму обрушился шквал критики. Интернет-пользователи недоумевали, как родители вообще могут позволить себе такие пошлые выходки на глазах у ребенка.

Анастасия Костенко оправдалась за откровенное видео с Дмитрием Тарасовым


Однако сама Анастасия ничего страшного в этом не видит. Она решила ответить всем недовольным на странице своего блога.

«Если вы пошлые, то причем тут дети? Дети, как и другие люди, услышали и увидели, что я завязываю шнурки. Дальше говорить бесполезно», — написала жена футболиста.

Впрочем, Анастасия часто сталкивается с хейтом в свой адрес. Некоторые поклонники Ольги Бузовой до сих пор причитают о том, что именно из-за Костенко разрушились отношения певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым. Жену спортсмена часто ругают и за отсутствие вкуса в одежде, внешность и даже за рождение троих детей.

Анастасия Костенко оправдалась за откровенное видео с Дмитрием Тарасовым



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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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