Анастасия Костенко оправдалась за откровенное видео с Дмитрием Тарасовым

Супруги тогда сымитировали якобы оральные ласки в машине. И за всем происходящим наблюдала их 5-летняя дочь, которая в этот момент находилась в автомобиле.На многодетную маму обрушился шквал критики. Интернет-пользователи недоумевали, как родители вообще могут позволить себе такие пошлые выходки на глазах у ребенка.Однако сама Анастасия ничего страшного в этом не видит. Она решила ответить всем недовольным на странице своего блога.«Если вы пошлые, то причем тут дети? Дети, как и другие люди, услышали и увидели, что я завязываю шнурки. Дальше говорить бесполезно», — написала жена футболиста.Впрочем, Анастасия часто сталкивается с хейтом в свой адрес. Некоторые поклонники Ольги Бузовой до сих пор причитают о том, что именно из-за Костенко разрушились отношения певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым. Жену спортсмена часто ругают и за отсутствие вкуса в одежде, внешность и даже за рождение троих детей.