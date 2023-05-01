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Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами с мужем Павлом Прилучным

Сегодня, 10:51
27-летняя актриса Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным больше года.

Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами с мужем Павлом Прилучным
Возлюбленные воспитывают 4-месячного сына Микаэля и часто демонстрируют поклонникам свои искренние чувства. Однако последний ролик девушки вызвал у публики неоднозначную реакцию.

На ранее неопубликованных кадрах Зепюр с нежностью смотрит на Павла. Актриса не скрывает, что сильно влюблена в своего мужа и у них настоящие чувства.

Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами с мужем Павлом Прилучным


«Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться. И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться. Потому что настоящая любовь все равно существует!» — написала девушка.

Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами с мужем Павлом Прилучным


Многие поклонники в очередной раз порадовались за актеров и написали в комментариях множество приятных слов.

Однако некоторые фолловеры считают, что Зепюр еще рано говорить о настоящей любви, ведь в браке с Павлом она чуть больше года: «Зиппи любит, а Паше так удобно, мало огня в глазах его», «Настоящая любовь проверяется годами», «Хотелось бы чтобы это счастье длилось долго, но аналогично было с Агатой, и тот же взгляд, те же речи».

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Ключевые слова: Зепюр Брутян, Павел Прилучный, olganews

Количество просмотров: 1 014
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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