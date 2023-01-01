Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал

Накануне пресс-служба Первого канала сообщила о запуске нового шоу «Эксклюзив», которое будет выходить по субботам. Дмитрий Борисов будет общаться со звездными гостями на личные и откровенные темы.
«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда - даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» - рассказал он о своем возвращении.
Напомним, телеведущий, родившийся на Украине, с началом СВО никак не комментировал происходящее и не реагировал на провокации некоторых подписчиков. Вместо этого он отправился в путешествие и большую часть времени провел за границей.