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Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал

Сегодня, 12:44
38-летний Дмитрий Борисов несколько лет назад стал ведущим популярного шоу «Пусть говорят».

Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал
В феврале прошлого года звезда «Первого канала» из эфира пропал в связи с изменениями в сетке вещания. Однако любимые передачи потихоньку возвращаются, в том числе и с участием народного любимца.

Накануне пресс-служба Первого канала сообщила о запуске нового шоу «Эксклюзив», которое будет выходить по субботам. Дмитрий Борисов будет общаться со звездными гостями на личные и откровенные темы.

Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал


«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда - даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» - рассказал он о своем возвращении.

Напомним, телеведущий, родившийся на Украине, с началом СВО никак не комментировал происходящее и не реагировал на провокации некоторых подписчиков. Вместо этого он отправился в путешествие и большую часть времени провел за границей.

Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал

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Ключевые слова: Дмитрий Борисов, olganews

Количество просмотров: 1 118
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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