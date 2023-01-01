«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов

Руслан Гильманов недавно пообщался с журналистами и рассказал о том, как сейчас продавать в запрещенной визуальной соцсети.
— Руслан, с момента блокировки визуальной соцсети прошло полтора года. Расскажите, что изменилось за это время?
— В визуальной сети стало проще развиваться. Появился классный инструмент — Reels. С его помощью сейчас можно быстро продвигаться, конечно, если создаешь качественный контент. Аудитория стала более требовательная. В соцсети остались те, кому важна эстетика, грамотность. Эти люди заинтересованы в том, чтобы познакомиться с брендами, интересными людьми именно здесь, потому нужно пользоваться этим моментом и создавать контент имено для них. Делаете классные Reels — если ваше видео выйдет в топ, о вас узнает сразу много людей.
— Значит можно просто сделать красивое видео и заработать на этом?
— Не совсем так. Больше всего люди смотрят не просто красивые ролики, а полезные. Reels и посты смотрят чаще, если они сопровождены интересным текстом. Но самое главное и в том, и в другом формате — классный цепляющий заголовок. Человек листает ленту, видит первое предложение и быстро принимает решение — остаться или листать дальше.
— Кому сейчас легче продвигаться, а кому точно не стоит оставаться в визуальной соцсети?
— Сложнее здесь будет тем, у кого бизнес локальный, то есть привязан к региону. Например, небольшие салоны красоты, сервисы услуг. Им стоит посмотреть в сторону ВКонтакте.
В визуальной соцсети однозначно стоит оставаться мебельному бизнесу, дизайнерам одежды, производителям детских товаров. Для этих сегментов не важно даже количество подписчиков, важно, сколько людей покупают. Сейчас можно продавать на высокие чеки, даже если вас смотрят меньше одной тысячи человек.
— Как этого добиться, Руслан?
— Показывайте себя настоящих. Время «пластикового» контента прошло, люди перестали в него верить. Общайтесь с людьми на равных, честно рассказывайте о своих ошибках, процессе роста, взаимодействии с хейтерами. Обязательно понятно оформите актуальные сторис, подготовьте кейсы. Люди смотрят не только Reels, они обращают внимание и на визуальное оформление профиля, его концепцию.
Раскрывайте свою экспертность, показывайте товары, рассказывайте об услугах. Перемешивайте этот контент с развлекательным, потому что одни только продажи в блоге раздражают аудиторию.
Оставшиеся в визуальной соцсети люди принимают решения о покупке быстрее. Поэтому важно создавать такой контент, который не отнимает у них время, а максимально точно отвечает их запросам.