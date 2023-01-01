Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов

Сегодня, 12:54
Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях.

«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов
Кроме того, Руслан основатель компании Blackgrizzly - монополиста российского рынка в сфере SMM. Его команда работает с визуальной соцсетью, ВК, Яндекс-Директ и сайтами. Продвигает клиентов на зарубежных рынках.

Руслан Гильманов недавно пообщался с журналистами и рассказал о том, как сейчас продавать в запрещенной визуальной соцсети.

— Руслан, с момента блокировки визуальной соцсети прошло полтора года. Расскажите, что изменилось за это время?

— В визуальной сети стало проще развиваться. Появился классный инструмент — Reels. С его помощью сейчас можно быстро продвигаться, конечно, если создаешь качественный контент. Аудитория стала более требовательная. В соцсети остались те, кому важна эстетика, грамотность. Эти люди заинтересованы в том, чтобы познакомиться с брендами, интересными людьми именно здесь, потому нужно пользоваться этим моментом и создавать контент имено для них. Делаете классные Reels — если ваше видео выйдет в топ, о вас узнает сразу много людей.

«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов


— Значит можно просто сделать красивое видео и заработать на этом?

— Не совсем так. Больше всего люди смотрят не просто красивые ролики, а полезные. Reels и посты смотрят чаще, если они сопровождены интересным текстом. Но самое главное и в том, и в другом формате — классный цепляющий заголовок. Человек листает ленту, видит первое предложение и быстро принимает решение — остаться или листать дальше.

— Кому сейчас легче продвигаться, а кому точно не стоит оставаться в визуальной соцсети?

— Сложнее здесь будет тем, у кого бизнес локальный, то есть привязан к региону. Например, небольшие салоны красоты, сервисы услуг. Им стоит посмотреть в сторону ВКонтакте.

В визуальной соцсети однозначно стоит оставаться мебельному бизнесу, дизайнерам одежды, производителям детских товаров. Для этих сегментов не важно даже количество подписчиков, важно, сколько людей покупают. Сейчас можно продавать на высокие чеки, даже если вас смотрят меньше одной тысячи человек.

— Как этого добиться, Руслан?

— Показывайте себя настоящих. Время «пластикового» контента прошло, люди перестали в него верить. Общайтесь с людьми на равных, честно рассказывайте о своих ошибках, процессе роста, взаимодействии с хейтерами. Обязательно понятно оформите актуальные сторис, подготовьте кейсы. Люди смотрят не только Reels, они обращают внимание и на визуальное оформление профиля, его концепцию.

Раскрывайте свою экспертность, показывайте товары, рассказывайте об услугах. Перемешивайте этот контент с развлекательным, потому что одни только продажи в блоге раздражают аудиторию.

Оставшиеся в визуальной соцсети люди принимают решения о покупке быстрее. Поэтому важно создавать такой контент, который не отнимает у них время, а максимально точно отвечает их запросам.

«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов

← Телеведущий Дмитрий Борисов возвраща...

Ключевые слова: Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях

Количество просмотров: 1 066
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кто такой Руслан Гильманов, прошедший путь от перекупщика до CEO прибыльного агентства
Руслан Белый ушёл из Stand Up на ТНТ и решил найти женщину для рождения детей
«Во время пандемии освежили с супругой юношески-романтические эмоции»: бодибилдер Руслан Богатырев посвятил песню своей жене
На шаг впереди: Максим Власов рассказал о перспективах SMM на ближайшие 5 лет
Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина 19ого сентября Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.
Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма Помимо троих детей от Софьи Заики у Константина Эрнста есть 28-летняя дочь от Анны Силюнас.
Сергей Глушко рассказал о тайной свадьбе единственного сына Архипа В Сети уже давно ходят слухи о том, что 21-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип женился.
32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото 62-летний шоумен Александр Цекало уже давно обосновался в США.
«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь Несколько дней назад на телеканале СТС вышло долгожданное продолжение семейного ситкома «Папины дочки».
«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях.
Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал 38-летний Дмитрий Борисов несколько лет назад стал ведущим популярного шоу «Пусть говорят».
Папарацци подловили Шэрон Стоун без макияжа и с растрепанными волосами 65-летняя американская актриса Шэрон Стоун долгое время считалась одной из самых красивых женщин Голливуда.
Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице 69-летняя Любовь Успенская не стесняется открыто общаться с подписчиками своего блога.
45-летняя Любовь Толкалина опубликовала пикантный снимок из номера отеля Актриса Любовь Толкалина продолжает удивлять поклонников интригующими снимками.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.