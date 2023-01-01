Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях

Вот уже несколько лет актриса проживает в США и со знаменитым отцом не общается. Все дело оказалось в политических взглядах, которые у родственников оказались, мягко сказать, противоположными.Мария признается, что очень скучает по общению с Владимиром. Несмотря на конфликт, она пытается найти способы, чтобы пообщаться с отцом. Накануне в своих социальных сетях Машкова публично обратилась к нему, вспомнив давнюю историю. Актриса продемонстрировала подаренный в 2015 году дневник прапрабабушки Мили Зеленской.«Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала, читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но еще история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе», — написала Мария.После Машкова обратилась к отцу и призналась, что очень сильно по нему скучает.«Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — заключила она.Напомним, Мария Машкова проживает в Лос-Анджелесе вместе с мужем Александром Слободяником. Возлюбленные воспитывают двух дочек: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру.