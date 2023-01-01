Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях

Сегодня, 12:04
38-летняя Мария Машкова - единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова.

Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях
Вот уже несколько лет актриса проживает в США и со знаменитым отцом не общается. Все дело оказалось в политических взглядах, которые у родственников оказались, мягко сказать, противоположными.

Мария признается, что очень скучает по общению с Владимиром. Несмотря на конфликт, она пытается найти способы, чтобы пообщаться с отцом. Накануне в своих социальных сетях Машкова публично обратилась к нему, вспомнив давнюю историю. Актриса продемонстрировала подаренный в 2015 году дневник прапрабабушки Мили Зеленской.

Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях


«Эти листки много лет хранились у брата отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во времена советской власти. Я всю ночь не спала, читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но еще история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе», — написала Мария.

После Машкова обратилась к отцу и призналась, что очень сильно по нему скучает.

«Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — заключила она.

Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях


Напомним, Мария Машкова проживает в Лос-Анджелесе вместе с мужем Александром Слободяником. Возлюбленные воспитывают двух дочек: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру.

← Софи Тернер подала в суд на Джо Джонас...

Ключевые слова: Мария Машкова, Владимир Машков, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
«Мне грозит 15 лет, если вернусь в Россию»: дочь Владимира Машкова боится приезжать на родину
Мария Максакова сильно скучает по старшим детям
Мария Машкова временами может сорваться на друзьях
Мария Машкова
Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина Юлия Захарова, прославившаяся ролью Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», несколько дней назад попала в не очень приятную историю.
Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова 28-летняя актриса Стася Милославская в последнее время в центре внимания.
Названа причина смерти Ангуса Клауда Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался 31 июля в возрасте 25 лет.
Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях 38-летняя Мария Машкова - единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова.
Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса В начале месяца стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после четырех лет брака.
Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде Недавно супермодель Ирина Шейк удивила общественность своим видом на модном показе бренда Mowalola.
Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты В далеких 90-х супермодель Синди Кроуфорд была замужем за главным красавчиком Голливуда Ричардом Гиром.
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли запомнилась зрителям как Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век».
Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина 19ого сентября Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.
Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма Помимо троих детей от Софьи Заики у Константина Эрнста есть 28-летняя дочь от Анны Силюнас.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.