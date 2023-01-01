Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса

О причинах расставания звезд ходят разные слухи, но одно ясно точно - разойтись мирно у них не получается. Теперь в суд обратилась Софи с требованием немедленно вернуть ей "незаконно удерживаемых" детей.
По словам актрисы, они с Джо уже давно решили, что их основным домом будет Англия, и в школу их дочки пойдут именно там. Теперь певец отказывается отдавать паспорта малышек и препятствует их возвращению в Британию из США. Он инициировал судебные разбирательства во Флориде с целью установить план воспитания детей и график разделения времени, которое родители будут проводить с детьми.