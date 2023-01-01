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Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса

Сегодня, 11:57
В начале месяца стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после четырех лет брака.

Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса
Инициативу проявил музыкант. Он обратился в суд, заявив, что их отношения уже не спасти.

Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса


О причинах расставания звезд ходят разные слухи, но одно ясно точно - разойтись мирно у них не получается. Теперь в суд обратилась Софи с требованием немедленно вернуть ей "незаконно удерживаемых" детей.

Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса


По словам актрисы, они с Джо уже давно решили, что их основным домом будет Англия, и в школу их дочки пойдут именно там. Теперь певец отказывается отдавать паспорта малышек и препятствует их возвращению в Британию из США. Он инициировал судебные разбирательства во Флориде с целью установить план воспитания детей и график разделения времени, которое родители будут проводить с детьми.

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Ключевые слова: Софи Тёрнер, Джо Джонас, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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