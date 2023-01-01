Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выложила жаркие снимки из отпуска в Дубае

Звезда сцены часто радует поклонников пикантными снимками, поэтому в ее блоге появились горячие фото и из этого отпуска.На странице в своих социальных сетях артистка выложила несколько новых кадров из Эмиратов. На них Михалкова, облачившись в бикини, расположилась на мягком диване, красиво демонстрируя свою подтянутую фигуру. Из окна отеля, в котором остановилась Юлия, виднелись небоскребы Дубая.Актриса не стала никак подписывать фотографии, добавив лишь эмодзи арбуза.Поклонники Михалковой пришли в восторг от ее новых горячих фото и поспешили сделать любимице множество комплиментов в комментариях: «Слаще арбуза», «Божественная», «Фигура супер, красавица».Разумеется, без оценки хейтеров дело не обошлось. Один из недовольных снимками Юлии напомнил ей о возрасте: «Молодись не молодись, а пенсия скоро».Впрочем, на такие нападки Михалкова внимания не обращает и продолжает радовать фанатов своими интригующими фотографиями.