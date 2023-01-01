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Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выложила жаркие снимки из отпуска в Дубае

Сегодня, 10:08
40-летняя актриса Юлия Михалкова недавно отдыхала в жарком Дубае.

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выложила жаркие снимки из отпуска в Дубае
Звезда сцены часто радует поклонников пикантными снимками, поэтому в ее блоге появились горячие фото и из этого отпуска.

На странице в своих социальных сетях артистка выложила несколько новых кадров из Эмиратов. На них Михалкова, облачившись в бикини, расположилась на мягком диване, красиво демонстрируя свою подтянутую фигуру. Из окна отеля, в котором остановилась Юлия, виднелись небоскребы Дубая.

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выложила жаркие снимки из отпуска в Дубае


Актриса не стала никак подписывать фотографии, добавив лишь эмодзи арбуза.

Поклонники Михалковой пришли в восторг от ее новых горячих фото и поспешили сделать любимице множество комплиментов в комментариях: «Слаще арбуза», «Божественная», «Фигура супер, красавица».

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова выложила жаркие снимки из отпуска в Дубае


Разумеется, без оценки хейтеров дело не обошлось. Один из недовольных снимками Юлии напомнил ей о возрасте: «Молодись не молодись, а пенсия скоро».

Впрочем, на такие нападки Михалкова внимания не обращает и продолжает радовать фанатов своими интригующими фотографиями.

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Ключевые слова: Юлия Михалкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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