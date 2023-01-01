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Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил возлюбленный Михаил Тройник

Сегодня, 11:09
39-летняя звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд не только слетала в космос, но и встретила там свою любовь.

Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил возлюбленный Михаил Тройник
Вернее, именно на съемках драмы и завязались отношения с актером Михаилом Тройником, который по сюжету являлся ее супругом. Недавно артистка дала интервью журналистам издания VOICE и рассказала, чем же он ее покорил.

По словам Юлии, роман с Михаилом не является никаким пиар-ходом. Пересильд признается, что их отношения искренние и «бесхитростные».

«Он покорил своей честностью. Миша бесхитростный, по-своему сложный, мы очень разные, но в нем нет злобы, он не обманщик. Для меня это важный пункт», — пояснила актриса.

Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил возлюбленный Михаил Тройник


Звезда фильма «Вызов» откровенно рассказала, что по натуре является достаточно закрытым и сложным человеком. Поэтому она искренне рада, что Тройнику удалось найти к ней подход.

«Всё, что касается тесных контактов, дается мне тяжело. Я в общем-то одиночка. Мне важно самой принимать решения. Жить рядом с таким человеком трудно, я это понимаю», — резюмировала Пересильд.

Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил возлюбленный Михаил Тройник


Напомним, актриса воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя, с которым познакомилась во время работы над фильмом «Край». Сейчас некогда возлюбленные расстались, но сохранили приятельские отношения и продолжают вместе растить детей.

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Ключевые слова: Юлия Пересильд, Михаил Тройник, olganews

Количество просмотров: 1 417
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил возлюбленный Михаил Тройник 39-летняя звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд не только слетала в космос, но и встретила там свою любовь.
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