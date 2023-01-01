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19-летняя дочь Вячеслава Малафеева снова ложится в больницу

Сегодня, 12:07
Ксения доставила немало хлопот своему знаменитому отцу.

19-летняя дочь Вячеслава Малафеева снова ложится в больницу
В детстве девушка занималась спортом и посещала разнообразные секции, однако из-за чрезмерной дисциплины и ограничений ее организм дал сбой. Плюсом ко всему звездная наследница пристрастилась к запрещенным веществам и даже попадала в реабилитационный центр.

Недавно Ксения в очередной раз пообщалась с подписчиками своего блога на откровенные темы, устроив рубрику «вопрос/ответ». Один из фолловеров поинтересовался у Малафеевой, почем она снова приняла решение лечь в больницу. Девушка пояснила, что страдает расстройством пищевого поведения с 10 лет.

19-летняя дочь Вячеслава Малафеева снова ложится в больницу


«С 11 лет у меня была анорексия, в 14 лет у меня началась булимия и я хочу раз и навсегда уже закрыть этот вопрос. Поэтому это очень осознанный и важный шаг в моей жизни — в октябре, через три недели я ложусь в больницу», — ответила она.

Кстати, первой о проблеме Ксении узнала ее мачеха Екатерина. Женщина почувствовала неладное, когда падчерица стала выплевывать еду на салфетку, которую в тайне подкладывала на колени. Дочь спортсмена отнекивалась: «Все в порядке, это вы хотите быть жирными».

19-летняя дочь Вячеслава Малафеева снова ложится в больницу


Напомним, Ксения родилась в первом браке футболиста с Мариной Безбородовой. К несчастью, мать девушки погибла, оставив Вячеслава вдовцом с двумя детьми: дочерью и сыном Максимом. Вторая супруга спортсмена взяла на себя их воспитание, а также родила от Малафеева еще одного ребенка.

Впрочем, в начале осени и этот союз потерпел неудачу. Правда, судя по вечеринке в честь развода, им удалось решить ситуацию мирно и без конфликта.

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Ключевые слова: Ксения Малафеева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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