19-летняя дочь Вячеслава Малафеева снова ложится в больницу

В детстве девушка занималась спортом и посещала разнообразные секции, однако из-за чрезмерной дисциплины и ограничений ее организм дал сбой. Плюсом ко всему звездная наследница пристрастилась к запрещенным веществам и даже попадала в реабилитационный центр.Недавно Ксения в очередной раз пообщалась с подписчиками своего блога на откровенные темы, устроив рубрику «вопрос/ответ». Один из фолловеров поинтересовался у Малафеевой, почем она снова приняла решение лечь в больницу. Девушка пояснила, что страдает расстройством пищевого поведения с 10 лет.«С 11 лет у меня была анорексия, в 14 лет у меня началась булимия и я хочу раз и навсегда уже закрыть этот вопрос. Поэтому это очень осознанный и важный шаг в моей жизни — в октябре, через три недели я ложусь в больницу», — ответила она.Кстати, первой о проблеме Ксении узнала ее мачеха Екатерина. Женщина почувствовала неладное, когда падчерица стала выплевывать еду на салфетку, которую в тайне подкладывала на колени. Дочь спортсмена отнекивалась: «Все в порядке, это вы хотите быть жирными».Напомним, Ксения родилась в первом браке футболиста с Мариной Безбородовой. К несчастью, мать девушки погибла, оставив Вячеслава вдовцом с двумя детьми: дочерью и сыном Максимом. Вторая супруга спортсмена взяла на себя их воспитание, а также родила от Малафеева еще одного ребенка.Впрочем, в начале осени и этот союз потерпел неудачу. Правда, судя по вечеринке в честь развода, им удалось решить ситуацию мирно и без конфликта.