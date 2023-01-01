Кристина Риччи выбрала пикантный образ для выхода в свет с мужем

Несколько лет назад звезда фэнтезийной комедии «Пенелопа» вышла замуж за британского парикмахера Марка Хэмптона. Возлюбленные предпочитают вести закрытый образ жизни, однако редко, но все-таки появляются вместе на публике.На прошлой неделе в итальянском Милане состоялось шоу Fendi, приуроченное к Неделе моды. Кристина и Марк появились на красной дорожке мероприятия вместе. Риччи была одета в серебряное платье, которое настолько сильно облегало ее фигуру, что невооруженным глазом виднелось отсутствие нижнего белья.Супруг актрисы тоже принарядился в классический костюм.Поклонники Кристины тут же принялись обсуждать редкий выход звезды, да еще и с возлюбленным. В комментариях интернет-пользователи скорее отметили наряд Риччи, однако личные комплименты все-таки присутствовали: «Грудь видна!», «Классный образ, очень ярко получилось», «Кристина всё же нереальная красотка», «Выглядит потрясающе, очень интересное платье и необычный крой».