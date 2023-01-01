53-летняя Клаудия Шиффер впервые за долгое время дефилировала на подиуме

Однако на Неделе моды в Милане модель решила вспомнить былые времена и на радость поклонникам приняла участие в показе, представив весенне-летнюю коллекцию 2024 бренда Versace.В привычной среде обитания звезда подиумов буквально светилась от счастья. Клаудия дефилировала в платье нежно-зеленого оттенка с принтом в виде шахмат и вставками из кружева.Шиффер также побывала на вечеринке после показа. На вечернем мероприятии она сменила наряд на небесно-голубой того же бренда. Пикантные вырезы подчеркнули стройную талию модели, сделав акцент еще и на зоне декольте.Поклонники Клаудии принялись обсуждать ее возвращение на подиум после длительного перерыва. Многие отметили, что она все также прекрасна: «Настоящая Барби из Малибу с белокурыми волосами и загорелой кожей!», «Платье странное, но Клаудия очень хороша», «Какая же красавица, таких моделей сейчас нет».