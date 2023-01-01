Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности

41-летняя Кейт Миддлтон стала гостьей Kent Portage Service - специального класса дошкольного образования для детей с инвалидностью и особенностями развития. Во встрече с принцессой принимали участие не только маленькие ученики, но и их родители. С одним из них, а именно с отцом четверых детей, Миддлтон была особенно откровенна. Мужчина признался, что его младший сын имеет большие сложности с обучением, но благодаря классу эта ситуация исправляется. Также он отметил, что его супруга во время беременности столкнулась с гиперемезисом (крайне тяжелой тошнотой и обильной рвотой, эта форма токсикоза диагностируется менее чем у 1.5% женщин).Кейт ответила, что сама прошла через такие же симптомы и знает, как трудно это пережить, особенно, если сталкиваешься с этим не один раз. Напомним, что врачи отмечали у Миддлтон тяжёлый токсикоз во время всех трёх беременностей.Для визита в центр принцесса выбрала стильный красный пиджак Zara, в котором уже неоднократно появлялась на публике.