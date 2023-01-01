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Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности

Сегодня, 03:13
Принцесса Уэльская на днях посетила образовательный центр для детей с ограниченными возможностями.

Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности
41-летняя Кейт Миддлтон стала гостьей Kent Portage Service - специального класса дошкольного образования для детей с инвалидностью и особенностями развития. Во встрече с принцессой принимали участие не только маленькие ученики, но и их родители. С одним из них, а именно с отцом четверых детей, Миддлтон была особенно откровенна. Мужчина признался, что его младший сын имеет большие сложности с обучением, но благодаря классу эта ситуация исправляется. Также он отметил, что его супруга во время беременности столкнулась с гиперемезисом (крайне тяжелой тошнотой и обильной рвотой, эта форма токсикоза диагностируется менее чем у 1.5% женщин).

Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности


Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности


Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности


Кейт ответила, что сама прошла через такие же симптомы и знает, как трудно это пережить, особенно, если сталкиваешься с этим не один раз. Напомним, что врачи отмечали у Миддлтон тяжёлый токсикоз во время всех трёх беременностей.

Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности


Для визита в центр принцесса выбрала стильный красный пиджак Zara, в котором уже неоднократно появлялась на публике.

Кейт Миддлтон поведала, что ей пришлось пережить во время беременности

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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