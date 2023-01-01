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Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро

Сегодня, 04:08
Прокуратура Испании ведёт расследование в отношении исполнительницы.

Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро
Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Впервые об этом деле стало известно летом текущего года - тогда суд принял иск против 46-летней звезды, в котором указывалось, что она не оплатила подоходный и прочие налоги за 2018 год на сумму в шесть миллионов евро.

Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро


Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро


Это уже второе налоговое дело против Шакиры. Первый иск оказался в каталонском суде в июле 2022 года - тогда началось расследование о неуплате певицей налогов с 2012 по 2014 годы, речь идёт о сумме в 14,5 миллионов евро. Прокуратура утверждает, что звезда, тогда ещё будучи в отношениях с футболистом Жераром Пике, проживала в Испании и, соответственно, должна была осуществлять все положенные выплаты государству.

Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро


Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро


В свою очередь, адвокаты артистки настаивают на том, что она обосновалась в Испании только в 2015 году, а до этого момента была налоговым резидентом Багамских островов.

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Ключевые слова: Шакира, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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