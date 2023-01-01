Шакиру обвиняют в мошенничестве на миллионы евро

Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Впервые об этом деле стало известно летом текущего года - тогда суд принял иск против 46-летней звезды, в котором указывалось, что она не оплатила подоходный и прочие налоги за 2018 год на сумму в шесть миллионов евро.Это уже второе налоговое дело против Шакиры. Первый иск оказался в каталонском суде в июле 2022 года - тогда началось расследование о неуплате певицей налогов с 2012 по 2014 годы, речь идёт о сумме в 14,5 миллионов евро. Прокуратура утверждает, что звезда, тогда ещё будучи в отношениях с футболистом Жераром Пике, проживала в Испании и, соответственно, должна была осуществлять все положенные выплаты государству.В свою очередь, адвокаты артистки настаивают на том, что она обосновалась в Испании только в 2015 году, а до этого момента была налоговым резидентом Багамских островов.