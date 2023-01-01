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Бизнесвумен и телеведущая Алиса Лобанова поделилась деталями своей учёбы в Сколково

Вчера, 19:35
Основательница холдинга NEVA и компании Toy.ru. Алиса Лобанова еще и студентка.

Бизнесвумен и телеведущая Алиса Лобанова поделилась деталями своей учёбы в Сколково
Бизнесвумен учится в одной из лучших бизнес-школ страны Сколково, куда на учёбу и для развития себя и своих знаний отправляются многие успешные предприниматели. Сколково также сравнивают с ведущими мировыми школами, и учиться там очень непросто. Но именно в этом месте топ-менеджеры, владельцы бизнеса, предприниматели получают необходимые знания для развития своего дела.

Так, например, основатель и учредитель компаний «Жилищный стандарт» Павел Столбов, учившийся в Сколково по программе Executive MBA, рассказал, что его бизнес после учёбы в бизнес-школе вырос практически в 2 раза. И таких примеров множество.

Бизнесвумен и телеведущая Алиса Лобанова поделилась деталями своей учёбы в Сколково


Также в Сколько регулярно читают лекции выдающиеся деятели и предприниматели, среди которых Герман Греф и депутат Илья Пономарёв. А на мероприятиях бизнес-школы собираются такие люди как Михаил Куснирович, Наталья Тимакова, Гор Нахапетян, Ксения Соловьёва и многие другие.

Что касается Алисы Лобановой, то она давно и прочно заняла своё заслуженное место на арене российского бизнеса. Сначала Toy.ru, а теперь ещё и создание собственного холдинга NEVA. Напомним, на прошедшем в этом году ПМЭФ Алиса поделилась своим мнением по поводу импортозамещения.

Бизнесвумен и телеведущая Алиса Лобанова поделилась деталями своей учёбы в Сколково


Мы для себя в том числе отметили и стильный лук Лобановой. Пиджак, юбка и берет приглушённого тёмно-синего цвета, белая футболка и чёрные брюки со стрелками. И если вы задавались вопросом, как же в реальной жизни выглядит тот самый стиль old money, то Алиса Лобанова наглядно это продемонстрировала.

Судя по всему, девушка не собирается останавливаться на достигнутых в бизнесе успехах и отправилась за новыми знаниями, чтобы расширять и укреплять свои проекты.

Так что, в 7:45 Алиса Лобанова уже на занятиях на тему «ключевой ставки».

Бизнесвумен и телеведущая Алиса Лобанова поделилась деталями своей учёбы в Сколково

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 1 001
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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