Сын Ольги Серябкиной Лука появился на обложке глянцевого журнала

Очаровательный Лука уже влюбил в себя всех после съёмки Peopletalk, приуроченной к Дню защиты детей. Тогда певица дала большое интервью и впервые показала лицо сына.Многие СМИ мгновенно нарекли Луку одним из самых красивых звёздных детей. Так что новая съёмка для издания не заставила себя ждать. Ольга Серябкина с сыном появились на обложке журнала ОК. Органичное фото смеющихся мамы и малыша украсило октябрьский номер издания.Вынос на обложке гласит, что Ольга никогда не упускает возможности. И глядя на неё, в это нельзя не поверить. Множество хитов, количество которых только растёт, расписанный по минутам гастрольный график и ведение телешоу на одном из самых популярных каналов страны - вот только небольшой список дел, который она успевает делать.Так что, возможности она точно не упускает.