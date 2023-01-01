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Сын Ольги Серябкиной Лука появился на обложке глянцевого журнала

Вчера, 19:09
Надо сказать, что это не первая фотосессия малыша.

Сын Ольги Серябкиной Лука появился на обложке глянцевого журнала
Очаровательный Лука уже влюбил в себя всех после съёмки Peopletalk, приуроченной к Дню защиты детей. Тогда певица дала большое интервью и впервые показала лицо сына.

Сын Ольги Серябкиной Лука появился на обложке глянцевого журнала


Многие СМИ мгновенно нарекли Луку одним из самых красивых звёздных детей. Так что новая съёмка для издания не заставила себя ждать. Ольга Серябкина с сыном появились на обложке журнала ОК. Органичное фото смеющихся мамы и малыша украсило октябрьский номер издания.

Сын Ольги Серябкиной Лука появился на обложке глянцевого журнала


Вынос на обложке гласит, что Ольга никогда не упускает возможности. И глядя на неё, в это нельзя не поверить. Множество хитов, количество которых только растёт, расписанный по минутам гастрольный график и ведение телешоу на одном из самых популярных каналов страны - вот только небольшой список дел, который она успевает делать.
Так что, возможности она точно не упускает.

Сын Ольги Серябкиной Лука появился на обложке глянцевого журнала

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 1 105
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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