Но, видимо, этим планам пока не суждено сбыться - актёру нужно готовиться к очередному процессу. Мужчина, указанный в иске как Джей Ди, утверждает, что пострадал от домогательств Спейси в 2016 году, когда работал массажистом. Он провел со звездой три сеанса в отеле, и каждый раз Кевин записывался на его услуги под разными именами. Ди заявил, что актёр предлагал ему интим за деньги, пытался трогать его гениталии, делал ему комплименты и просил хранить всё это в тайне. Теперь массажист требует от Спейси компенсации за моральный ущерб и нанесение вреда психическому здоровью. Интересно, что в том же 2016 году актёра также обвинял в домогательствах другой массажист, но дело так и не получило ход.
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Сегодня, 21:02
Едва закончился судебный процесс по предыдущему обвинению, как актёр угодил в новое дело.
64-летний Кевин Спейси словно попал в замкнутый круг - кинокарьера и репутация были разрушены ещё первым обвинением, и, несмотря на оправдательный вердикт, актёр так и не может вернуться к спокойной жизни. Напомним, что летом текущего года суд признал Спейси невиновным по всем пунктам разбирательства о насилии и сексуальных домогательствах. Тогда Кевин даже заявил, что намерен вернуться к работе в качестве художественного руководителя одного из театров в Лондоне.
Но, видимо, этим планам пока не суждено сбыться - актёру нужно готовиться к очередному процессу. Мужчина, указанный в иске как Джей Ди, утверждает, что пострадал от домогательств Спейси в 2016 году, когда работал массажистом. Он провел со звездой три сеанса в отеле, и каждый раз Кевин записывался на его услуги под разными именами. Ди заявил, что актёр предлагал ему интим за деньги, пытался трогать его гениталии, делал ему комплименты и просил хранить всё это в тайне. Теперь массажист требует от Спейси компенсации за моральный ущерб и нанесение вреда психическому здоровью. Интересно, что в том же 2016 году актёра также обвинял в домогательствах другой массажист, но дело так и не получило ход.
Но, видимо, этим планам пока не суждено сбыться - актёру нужно готовиться к очередному процессу. Мужчина, указанный в иске как Джей Ди, утверждает, что пострадал от домогательств Спейси в 2016 году, когда работал массажистом. Он провел со звездой три сеанса в отеле, и каждый раз Кевин записывался на его услуги под разными именами. Ди заявил, что актёр предлагал ему интим за деньги, пытался трогать его гениталии, делал ему комплименты и просил хранить всё это в тайне. Теперь массажист требует от Спейси компенсации за моральный ущерб и нанесение вреда психическому здоровью. Интересно, что в том же 2016 году актёра также обвинял в домогательствах другой массажист, но дело так и не получило ход.
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Ключевые слова: Кевин Спейси, natalinews
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Количество просмотров: 572
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах Едва закончился судебный процесс по предыдущему обвинению, как актёр угодил в новое дело.
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