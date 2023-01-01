Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи

Только недавно они поссорили из-за стиля одежда, а теперь скандал закрутился вокруг Елены Блиновской. Собчак в интервью заявила, что друзья Елены, в число которых входит и Бородина, публично ее не поддержали после задержания. Бессменная ведущая "Дома-2" назвала эти слова ложью и выложила скрины, где СМИ цитируют ее слова о ситуации с Блиновоской. Тогда Бородина заявила, что никто не святой и призвала не радоваться чужому несчастью."Мне правда очень льстит, когда ты посвящаешь мне аж два своих Telegram-канала, когда в подводках к рекламе у тебя звучит мое имя, но, когда ты откровенно врешь, мне это не нравится. Хочу, чтобы люди знали правду. Я как поддерживала друзей, так и продолжаю это делать, только не постами. Что и тебе советую. Есть люди, которые в тебе нуждаются, не забывай о них! На меня не переноси свои косяки перед людьми. P.S. Я знаю, сложно пережить, что Блиновская возила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою: я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал. Уверена, после этого тебе станет спокойней ", - высказалась Бородина.Сейчас Блиновская находится под домашним арестом, срок которого истекает 26-ого октября. Ранее Бородина рассказывала, что не могла связаться с подругой.