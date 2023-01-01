Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи

Сегодня, 18:04
Ксения Бородина и Ксения Собчак никак не успокоятся.

Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи
Только недавно они поссорили из-за стиля одежда, а теперь скандал закрутился вокруг Елены Блиновской. Собчак в интервью заявила, что друзья Елены, в число которых входит и Бородина, публично ее не поддержали после задержания. Бессменная ведущая "Дома-2" назвала эти слова ложью и выложила скрины, где СМИ цитируют ее слова о ситуации с Блиновоской. Тогда Бородина заявила, что никто не святой и призвала не радоваться чужому несчастью.

Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи


"Мне правда очень льстит, когда ты посвящаешь мне аж два своих Telegram-канала, когда в подводках к рекламе у тебя звучит мое имя, но, когда ты откровенно врешь, мне это не нравится. Хочу, чтобы люди знали правду. Я как поддерживала друзей, так и продолжаю это делать, только не постами. Что и тебе советую. Есть люди, которые в тебе нуждаются, не забывай о них! На меня не переноси свои косяки перед людьми. P.S. Я знаю, сложно пережить, что Блиновская возила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою: я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал. Уверена, после этого тебе станет спокойней ", - высказалась Бородина.

Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи


Сейчас Блиновская находится под домашним арестом, срок которого истекает 26-ого октября. Ранее Бородина рассказывала, что не могла связаться с подругой.

← "Сожаления не испытываю": Дана Борисо...

Ключевые слова: julianews, Ксения Собчак, Ксения Бородина

Количество просмотров: 1 898
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ксения Бородина раскритиковала внешний вид Ксении Собчак
Ксения Бородина осудила людей, которые злорадствуют обвиняемой в неуплате налогов Елене Блиновской
Ксения Собчак попросила Ксению Бородину дать ей интервью о разводе: что на это ответила ведущая
Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах Едва закончился судебный процесс по предыдущему обвинению, как актёр угодил в новое дело.
Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи Ксения Бородина и Ксения Собчак никак не успокоятся.
"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом Дана Борисова не стесняется рассказывать о своем прошлом.
Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки Виктория Боня покинула Лос-Анджелес, где восстанавливалась после пластической операции и сейчас находится в Москве.
Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой На прошлой неделе Бритни Спирс поделилась в сети новым танцевальным видео.
Юлия Королева высказалась о новой девушке Гуфа Недавно Юлия Королева сделала попытку помириться с Гуфом.
"Он непослушный": Айза рассказала, почему развелась с Дмитрием Анохиным Айза была замужем дважды. О ее браке с Гуфом забыть невозможно, а вот второго супруга она упоминает реже.
Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси С 19 по 22 сентября в Минске прошел Х Международный Спа и Велнес конгресс (SWIC).
Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк Актер кино и телевидения Сергей Жигунов около двух лет женат на журналистке Виктории Ворожбит.
Кендалл Дженнер и Bad Bunny приняли участие в совместной модной съемке В феврале этого года модель Кендалл Дженнер и рэпер Bad Bunny спровоцировали слухи о романе.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.