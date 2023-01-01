Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни

Сегодня, 09:32
33-летняя Яна Кошкина недавно снялась в новом сериале Дарьи Мороз.

Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни
По сюжету одной из новелл, герой Гоши Куценко активно подкатывает к девушке в баре и под любыми предлогами зовет ее к себе домой. Журналисты издания KP.RU решили узнать у актрисы, как часто она сталкивается с подобным в реальной жизни. И ответ Яны очень сильно удивил.

Как оказалось, в реальности мужчины обходят Кошкину стороной, а особо наглые даже не предпринимают попытки познакомиться. На вопрос о случайном интиме на первом свидании Яна ответила, что не приветствует такое.

«Секс на первом свидании для меня лично не допустим», — отметила актриса.

Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни


При этом Кошкина активно принимает участие в съемках откровенных сцен. По ее словам, это прежде всего работа.

«Ничего личного, по крайней мере, для меня. У меня жесткое правило в этом. В основном, подобные сцены снимаются с юмором. В кадре все красиво, сексуально, а за кадром мы смеемся», — добавила Яна в беседе с журналистами.

Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни


Стоит отметить, что о своей личной жизни актриса особо не распространяется. Кошкина ни разу не была замечена в компании кавалеров на разнообразных светских вечерах.


← Мари Краймбрери обсудила личные вопро...

Ключевые слова: Яна Кошкина, olganews

Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Елена Степаненко с юмором ответила на вопрос о своей личной жизни
Актриса Яна Кошкина засветила обручальное колечко
Яна Кошкина оценила сексуальный наряд Веры Брежневой
Наташа Королева откровенно рассказала о первом свидании с Тарзаном
Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards Это была первая, в своем роде, церемония.
Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет 43-летняя Вика Боня вот уже несколько недель не показывает свое лицо.
Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку 33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец сейчас отдыхает на жарком курорте.
Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью 59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в последнее время гораздо реже выходит в свет.
Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии Недавно 33-летняя блогерша Ида Галич брала аскезу на алкоголь и вредные продукты.
Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на телевидении уже давно.
Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола 57-летняя певица Наталья Штурм часто удивляет поклонников неожиданными откровениями.
Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня Несколько дней назад завершился показ реалити-шоу «Сердце Клавы».
Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни 33-летняя Яна Кошкина недавно снялась в новом сериале Дарьи Мороз.
Мари Краймбрери обсудила личные вопросы в новом интервью с Идой Галич 31-летняя певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) пока еще не обрела спутника жизни и не вышла замуж.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.