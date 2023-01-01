Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни

По сюжету одной из новелл, герой Гоши Куценко активно подкатывает к девушке в баре и под любыми предлогами зовет ее к себе домой. Журналисты издания KP.RU решили узнать у актрисы, как часто она сталкивается с подобным в реальной жизни. И ответ Яны очень сильно удивил.Как оказалось, в реальности мужчины обходят Кошкину стороной, а особо наглые даже не предпринимают попытки познакомиться. На вопрос о случайном интиме на первом свидании Яна ответила, что не приветствует такое.«Секс на первом свидании для меня лично не допустим», — отметила актриса.При этом Кошкина активно принимает участие в съемках откровенных сцен. По ее словам, это прежде всего работа.«Ничего личного, по крайней мере, для меня. У меня жесткое правило в этом. В основном, подобные сцены снимаются с юмором. В кадре все красиво, сексуально, а за кадром мы смеемся», — добавила Яна в беседе с журналистами.Стоит отметить, что о своей личной жизни актриса особо не распространяется. Кошкина ни разу не была замечена в компании кавалеров на разнообразных светских вечерах.