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Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня

Сегодня, 10:12
Несколько дней назад завершился показ реалити-шоу «Сердце Клавы».

Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня
За расположение Клавдии Высоковой (настоящее имя певицы) на шоу «Сердце Клавы» боролось 26 участников из разных уголков страны. Парни сражались за ее внимание, устраивая свидания и доказывая свою достойность. В последнем выпуске программы Клава Кока отдала предпочтение 25-летнему блогеру и модели Александру Поверину.

Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня


Сами съемки завершились еще 3 месяца назад, поэтому девушка уже выкладывала фото с парнем в своем блоге. Правда, для сохранения интриги лицо молодого человека было скрыто. И, как оказалось, не зря.

Дело в том, что многие поклонники Клавы Коки оказались не в восторге от выбора любимой певицы. Фанаты писали, что модель и блогер Александр Поверин пришел на шоу только лишь ради пиара. В Сети уже раскрыли все подноготную парня, который, возможно, и вовсе является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня

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Ключевые слова: Клава Кока, Александр Поверин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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