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Александр Васильев полагает, что работать в РФ ему не даёт женщина у власти

Сегодня, 17:16
Несмотря на то, что Александр Васильев очень ждал момента возобновления съёмок программы "Модный приговор" - этого так и не случилось.

Александр Васильев полагает, что работать в РФ ему не даёт женщина у власти
Историк моды рассказал, что его буквально "кормили завтраками":

"Позвонил директор нашей программы. Мне сказали: ''Сами ничего не знаем, ждите, наверно, недельки через две''. Мы тихо ждали две недельки. Потом нам сказали: ''Ну, ждите еще месяц, скоро будет''. Потом я уже сам стал звонить руководству Первого канала, обещали к маю. Очень много было фальстартов".

Александр Васильев полагает, что работать в РФ ему не даёт женщина у власти


Поговаривали, что после закрытия шоу, Васильев покинул Россию, но он сам эти слова опроверг:

"Я живу на разные страны, у меня квартира в Москве, дом в Зеленоградске. Жить и работать — разные вещи".

Правда, проблема заключается в том, что ему буквально не дают тут работать и зарабатывать. И тому есть объяснение:

"В каких-то городах я приветствуюсь, делаю рекламу, выступления, а в каких-то говорят: "Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина". Иными словами — дезорганизация. То так, то сяк. Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. Дама сказала: "Ах, так! Не доставайся же ты никому!",

- размышляет телеведущий.

Нашлись и те, кто злорадствовал из-за того, что Александр более не появляется на Первом канале. Бытовало мнение, что теперь он окажется на краю бедности. Васильева всё это даже веселит:

"К счастью, я обеспечен работой. Это необычно. Потому что главный троллинг против меня был: "Сейчас он с голоду помрет". Посмотрите на меня — я похож на умирающего с голоду? По-моему, довольно упитан. Они не знают, что я говорю на четырех-шести языках, у меня достаточно личного жилья за границей и хорошая репутация в своем деле".

Александр Васильев полагает, что работать в РФ ему не даёт женщина у власти


Напомним, что это далеко не первое шоу, которое имело популярность, но закрылось. Не так давно приостановили и выпуски "Ледникового периода".

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Ключевые слова: Александр Васильев

Количество просмотров: 559
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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