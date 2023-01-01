Александр Васильев полагает, что работать в РФ ему не даёт женщина у власти

Историк моды рассказал, что его буквально "кормили завтраками":"Позвонил директор нашей программы. Мне сказали: ''Сами ничего не знаем, ждите, наверно, недельки через две''. Мы тихо ждали две недельки. Потом нам сказали: ''Ну, ждите еще месяц, скоро будет''. Потом я уже сам стал звонить руководству Первого канала, обещали к маю. Очень много было фальстартов".Поговаривали, что после закрытия шоу, Васильев покинул Россию, но он сам эти слова опроверг:"Я живу на разные страны, у меня квартира в Москве, дом в Зеленоградске. Жить и работать — разные вещи".Правда, проблема заключается в том, что ему буквально не дают тут работать и зарабатывать. И тому есть объяснение:"В каких-то городах я приветствуюсь, делаю рекламу, выступления, а в каких-то говорят: "Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина". Иными словами — дезорганизация. То так, то сяк. Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. Дама сказала: "Ах, так! Не доставайся же ты никому!",- размышляет телеведущий.Нашлись и те, кто злорадствовал из-за того, что Александр более не появляется на Первом канале. Бытовало мнение, что теперь он окажется на краю бедности. Васильева всё это даже веселит:"К счастью, я обеспечен работой. Это необычно. Потому что главный троллинг против меня был: "Сейчас он с голоду помрет". Посмотрите на меня — я похож на умирающего с голоду? По-моему, довольно упитан. Они не знают, что я говорю на четырех-шести языках, у меня достаточно личного жилья за границей и хорошая репутация в своем деле".Напомним, что это далеко не первое шоу, которое имело популярность, но закрылось. Не так давно приостановили и выпуски "Ледникового периода".