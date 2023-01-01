Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео

Но всегда они поражают, ужасают и остаётся лишь недоумение на предмет того, как такие нелюди ещё есть в нашем обществе.Так вот, у 35-летней Светланы Жителевой и ее 36-летнего мужа Дениса было трое дочерей. Ключевое слово здесь "было". Так как из-за того, какой образ жизни ведут родители - одна из дочек умерла.Пара была фанатами специалиста по голоданию Дмитрия Лапшинова. Перед рождением третьего ребёнка, пара увлеклись сыроедением. Они исключили из рациона яйца, молоко, мясо, рыбу и другие продукты. Конечно же, этого принципа придерживались дети, которым выбирать не приходится.Роды девочки проходили в ванной. Мама этих бедных детей называет себя Света Жизнь. Так прошло два года жизни малышки.По причине нехватки в организме нужных витаминов, продуктов, у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Помимо этого, в апреле 2023 года девочка заболела ОРВИ.Родители, естественного, решили отказаться от помощи профессиональных врачей и лечили несчастную девочку дома нетрадиционными методами. Через два дня девочка умерла.После смерти ребёнка родители развеяли прах и призвали ее к возрождению. Весь этот процесс был снят на видео.А мама подписала ролик так:"Смерть — твоя мать. Возродись через неё. Секс, роды и смерть — это всегда порталы в запредельное, неизвестность... Сердце... В пик солнечного затмения —20 апреля — я и Денис стали родителями Ангела. Умерла Маночка. Самая младшая доча. История этого перехода дикая, полна магии, и, возможно, читая, трудно поверить. Она пришла в мир форм, как мощная самка ягуара в кругу семьи, природы. И улетела, как птичка, из моих рук в кругу семьи. Ее красивое тело было отдано Огню, кремировалось без отпеваний, церкви и т.д. И прах развеян на горе, где ровно шесть лет назад началась наша с Денисом история Любви, там же, где три года я в родах стала прекрасной женщиной, и нежный Дух дочи касался меня, спрашивая разрешения войти в меня и принять этот опыт...".Стоит отметить, что у Светланы есть тренинги Ecstatic dance в Красноярске, где она учит делать прогревания вагины с помощью процедуры «Йони стим».Супруг же её, Денис, занимался домашним производством «живых масел».На что жила семья? Хороший вопрос. Оказалось, супруги получили субсидии на развитие своего бизнеса от государства. Сумма составляет около 500 тысяч рублей. Ну, и бизнес, наверно, что-то приносил. А какого вы мнения о подобных семьях?