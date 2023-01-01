Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео

Сегодня, 16:53
К сожалению, в наше время эти новости не являются единичным случаем.

Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео
Но всегда они поражают, ужасают и остаётся лишь недоумение на предмет того, как такие нелюди ещё есть в нашем обществе.

Так вот, у 35-летней Светланы Жителевой и ее 36-летнего мужа Дениса было трое дочерей. Ключевое слово здесь "было". Так как из-за того, какой образ жизни ведут родители - одна из дочек умерла.

Пара была фанатами специалиста по голоданию Дмитрия Лапшинова. Перед рождением третьего ребёнка, пара увлеклись сыроедением. Они исключили из рациона яйца, молоко, мясо, рыбу и другие продукты. Конечно же, этого принципа придерживались дети, которым выбирать не приходится.

Роды девочки проходили в ванной. Мама этих бедных детей называет себя Света Жизнь. Так прошло два года жизни малышки.

Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео


По причине нехватки в организме нужных витаминов, продуктов, у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Помимо этого, в апреле 2023 года девочка заболела ОРВИ.

Родители, естественного, решили отказаться от помощи профессиональных врачей и лечили несчастную девочку дома нетрадиционными методами. Через два дня девочка умерла.

Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео


После смерти ребёнка родители развеяли прах и призвали ее к возрождению. Весь этот процесс был снят на видео.

А мама подписала ролик так:

"Смерть — твоя мать. Возродись через неё. Секс, роды и смерть — это всегда порталы в запредельное, неизвестность... Сердце... В пик солнечного затмения —20 апреля — я и Денис стали родителями Ангела. Умерла Маночка. Самая младшая доча. История этого перехода дикая, полна магии, и, возможно, читая, трудно поверить. Она пришла в мир форм, как мощная самка ягуара в кругу семьи, природы. И улетела, как птичка, из моих рук в кругу семьи. Ее красивое тело было отдано Огню, кремировалось без отпеваний, церкви и т.д. И прах развеян на горе, где ровно шесть лет назад началась наша с Денисом история Любви, там же, где три года я в родах стала прекрасной женщиной, и нежный Дух дочи касался меня, спрашивая разрешения войти в меня и принять этот опыт...".

Стоит отметить, что у Светланы есть тренинги Ecstatic dance в Красноярске, где она учит делать прогревания вагины с помощью процедуры «Йони стим».

Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео


Супруг же её, Денис, занимался домашним производством «живых масел».

На что жила семья? Хороший вопрос. Оказалось, супруги получили субсидии на развитие своего бизнеса от государства. Сумма составляет около 500 тысяч рублей. Ну, и бизнес, наверно, что-то приносил. А какого вы мнения о подобных семьях?

← Румер Уиллис сделала интимное селфи к...

Ключевые слова: сыроеды

Количество просмотров: 637
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дана Борисова переживает за 15-летнюю дочь, которая называет себя чайлдфри
Ольга Ушакова принимает поздравления с рождением третьего ребенка
Анастасия Трегубова принимает поздравления с рождением третьего ребенка
Илья Носков принимает поздравления с рождением третьего ребенка
Александр Васильев полагает, что работать в РФ ему не даёт женщина у власти Несмотря на то, что Александр Васильев очень ждал момента возобновления съёмок программы "Модный приговор" - этого так и не случилось.
Сыроеды из Красноярска до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь, развеяв её прах и снимая это на видео К сожалению, в наше время эти новости не являются единичным случаем.
Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью Некоторые считают, что процесс кормления грудью малыша сравним какому-то таинству, которое лучше прятать от чужих глаз.
Пелагея впервые приехала на съёмки Первого канала с 6-летней дочкой Певица Пелагея была и остаётся не только звездой народной сцены, но и Первого канала.
Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына 54-летний Сергей Астахов не так давно вновь стал отцом.
У Ольги Серябкиной вышел новый трек с очень смелым текстом А презентовала его Ольга в очень смелом платье.
Амаранатха и Надя Сок рассказали, почему духовная семья помогает выйти на качественно новый уровень Амаранатха и Надя Сок - духовные практики.
Милана Тюльпанова рассказала, сколько тратит в месяц на своего сына Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись четыре года назад.
Ксения Бородина стала ведущей "Последнего героя" С 2004 года Ксения Бородина является бессменной ведущей "Дома-2".
Жена Славы Комиссаренко улетела без него в США В начале сентября Слава Комиссаренко женился на Юлии Шашковой.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.