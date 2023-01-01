Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА

Предновогодняя комедия «Тёща» рассказывает историю Ольги Николаевны, волевой женщины и начальницы ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в ее счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля. А на утро становится понятно, что сделанное в пылу предложение непримиримых родственников почувствовать себя на месте другого, сбылось. Комедия начинается...Ну, а на премьере фильм представили его создатели и исполнители главный ролей: продюсеры Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев, режиссер Аскар Узабаев, исполнители главных ролей Лариса Гузееваи Гарик Харламов,актеры Александр Лыков, Настасья Самбурская,Никита Тарасов,Михаил Тарабукин, Жаныл Асанбекова, а также съемочная группа фильма.Гостями премьеры стали: Филипп Киркоров, Margo,Анна Чекалина,Виолетта Чиковани,Сергей Комаров,Никита Тарасов и многие другие.