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Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА

Сегодня, 15:05
Премьерный показ прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Предновогодняя комедия «Тёща» рассказывает историю Ольги Николаевны, волевой женщины и начальницы ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в ее счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля. А на утро становится понятно, что сделанное в пылу предложение непримиримых родственников почувствовать себя на месте другого, сбылось. Комедия начинается...

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Ну, а на премьере фильм представили его создатели и исполнители главный ролей: продюсеры Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев, режиссер Аскар Узабаев, исполнители главных ролей Лариса Гузеева

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


и Гарик Харламов,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


актеры Александр Лыков, Настасья Самбурская,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Никита Тарасов,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Михаил Тарабукин, Жаныл Асанбекова, а также съемочная группа фильма.

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Гостями премьеры стали: Филипп Киркоров, Margo,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Анна Чекалина,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Виолетта Чиковани,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Сергей Комаров,

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА


Никита Тарасов и многие другие.

Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, и другие звезды появились на премьере фильма ТЁЩА

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Ключевые слова: Филипп Киркоров, Margo, Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Анна Чекалина, Виолетта Чиковани, Сергей Комаров, Никита Тарасов

Количество просмотров: 884
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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