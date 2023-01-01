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Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья

Сегодня, 12:11
Мамочка и дочка уже вовсю готовятся к Рождеству.

Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья
Настоящий семейный подряд демонстрируют 50-летняя Хайди Клум и её 19-летняя дочь Лени. За последнее время они успели приучить народ к тому, что в фотосессиях принимают участие обе. Да, и брендам это только на руку – за одну фотосессию они демонстрируют, что их бельё отлично подходит, как женщинам в 50, так и девушкам в 19.

Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Так что, если у вас еще нет предпраздничного настроения, то Хайди и Лени должны вас настроить на нужную волну.

Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья


Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья

← Филипп Киркоров женился

Ключевые слова: Хайди Клум, Лени Клум

Количество просмотров: 975
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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