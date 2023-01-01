Хайди и Лени Клум устроили рождественскую фотосессию для бренда нижнего белья

Настоящий семейный подряд демонстрируют 50-летняя Хайди Клум и её 19-летняя дочь Лени. За последнее время они успели приучить народ к тому, что в фотосессиях принимают участие обе. Да, и брендам это только на руку – за одну фотосессию они демонстрируют, что их бельё отлично подходит, как женщинам в 50, так и девушкам в 19.Так что, если у вас еще нет предпраздничного настроения, то Хайди и Лени должны вас настроить на нужную волну.