Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повздорили во время записи «Песни года»

Как обычно, ведущими стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, которые уже приучили зрителя к тому, что могут устроить на сцене целое представление.Например, в прошлом году долго обсуждали их диалог на тему, кто что поправляет и у кого, что потекло.В этом году история повторилась. А началось все с того, что Лера дебютировала в качестве исполнительницы песни «Дамы за 30» в дуэте со своей подругой Катей Гордон.После этого Лазарев сравнил Кудрявцеву с Бузовой, сказав, что поют они, приблизительно одинаково. После этого Сережа узнал, что его костюм, украшение и сама песня «Вкус малины» - полное говно.Было весело, а главное, что во всем опять виновата Бузова.