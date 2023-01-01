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Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повздорили во время записи «Песни года»

Сегодня, 11:02
Сам концерт состоялся в минувшие выходные.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повздорили во время записи «Песни года»
Как обычно, ведущими стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, которые уже приучили зрителя к тому, что могут устроить на сцене целое представление.

Например, в прошлом году долго обсуждали их диалог на тему, кто что поправляет и у кого, что потекло.
В этом году история повторилась. А началось все с того, что Лера дебютировала в качестве исполнительницы песни «Дамы за 30» в дуэте со своей подругой Катей Гордон.

После этого Лазарев сравнил Кудрявцеву с Бузовой, сказав, что поют они, приблизительно одинаково. После этого Сережа узнал, что его костюм, украшение и сама песня «Вкус малины» - полное говно.

Было весело, а главное, что во всем опять виновата Бузова.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повздорили во время записи «Песни года»

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев

Количество просмотров: 1 222
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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