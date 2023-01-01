Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца

Это видно невооруженным взглядом на фотографиях журнала InStyle, который вышел в Мексике.Результат, что говорится, на лицо:Кристина позирует в чёрных одеждах, то встав на стульчик...А то присев на корточки в ажурном комбинезоне.Сама Агилера пока что не поделилась секретом столь быстрого избавления от лишнего веса, поэтому поклонники перебирают варианты, среди которых, естественно, липосакция, более сложный вариант - спорт и диета, а также разные методики от гипноза до чудо-таблеток.Поэтому фанаты очень ждут не только фотографий, но и откровений артистки о том, как ей удалось прийти в форму.