Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца

Результат, что говорится, на лицо:
Кристина позирует в чёрных одеждах, то встав на стульчик...
А то присев на корточки в ажурном комбинезоне.
Сама Агилера пока что не поделилась секретом столь быстрого избавления от лишнего веса, поэтому поклонники перебирают варианты, среди которых, естественно, липосакция, более сложный вариант - спорт и диета, а также разные методики от гипноза до чудо-таблеток.
Поэтому фанаты очень ждут не только фотографий, но и откровений артистки о том, как ей удалось прийти в форму.