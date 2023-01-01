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Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца

Сегодня, 11:46
42-летняя Кристина Агилера феноменально похудела на 20 килограмм.

Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца
Это видно невооруженным взглядом на фотографиях журнала InStyle, который вышел в Мексике.

Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Результат, что говорится, на лицо:

Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Кристина позирует в чёрных одеждах, то встав на стульчик...

Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


А то присев на корточки в ажурном комбинезоне.

Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Сама Агилера пока что не поделилась секретом столь быстрого избавления от лишнего веса, поэтому поклонники перебирают варианты, среди которых, естественно, липосакция, более сложный вариант - спорт и диета, а также разные методики от гипноза до чудо-таблеток.

Поэтому фанаты очень ждут не только фотографий, но и откровений артистки о том, как ей удалось прийти в форму.

Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца


Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца

← Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повз...

Ключевые слова: Кристина Агилера

Количество просмотров: 1 326
Автор: Mysha

Автор фото: InStyle

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