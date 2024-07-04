Пересильд в красном, Крид в шортах, а Элина Гейман в бриллиантах: звезды собрались на премию «25 самых стильных» по версии VOICE

Титул «Самой стильной актрисы» достался Юлии Пересильд. Несмотря на плотный график (в тот же день проходила церемония вручения кинопремии «Ника», где актриса получила награду за «Лучшую женскую роль»), 39-летняя Пересильд успела поразить публику роскошным образом. Для премии VOICE она выбрала летящее красное платье на одно плечо.
Певица Элина Гейман, известная исполнением мантр, сделала ставку на элегантность: узкое черное платье со стразами , перчатки и колье с бриллиантами невероятной красоты привлекли всеобщее внимание.
Егор Крид, недавно отметивший 30-летие, остался верен своему стилю и появился на церемонии в расслабленном образе: футболка, шорты, кроссовки и высокие гольфы. На премии рэпер опроверг слухи о романе с фигуристкой Алиной Загитовой, которая была замечена на его дне рождения. Крид заверил журналистов, что на данный момент свободен.
Также на премии были: Юлианна Караулова,
Карина Мурашкина,
SODA LUV
Филипп Кмркоров с подружкой и многие.