Бывший муж Юлии Началовой опубликовал фото дочери в день выпускного

На своей странице Евгений Алдонин разместил картинку, на котором дочка Началовой отмечает окончание учёбы в школе. Вера выглядит великолепно, позируя в фиолетовом праздничном платье. Девушка основательно подготовилась к мероприятию, сделав причёску и эффектный макияж. На снимке также нынешняя жена Евгения Ольга и сводные брат и сестра Веры."Наконец-то дождались! Выпускной! Умница! Красавица! Отличница!", - гордо подписал публикацию Алдонин.Стоит отметить, что после смерти матери, Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, аргументируя это тем, что им нужна поддержка. Но с отцом и его новой семьёй отношения прекрасные.Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Тогда у неё случился абсцесс в результате натирания ноги туфлями. Врачи предлагали ампутацию, которая могла бы спасти жизнь артистке, но Началова отказалась.