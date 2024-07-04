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Бывший муж Юлии Началовой опубликовал фото дочери в день выпускного

04.07.24 / 08:58
Семья Юлии Началовой не так часто публикует в Сети фотографии личного характера, но на днях бывший муж артистки сделал исключение, показав кадр, сделанный в день выпускного.

Бывший муж Юлии Началовой опубликовал фото дочери в день выпускного
На своей странице Евгений Алдонин разместил картинку, на котором дочка Началовой отмечает окончание учёбы в школе. Вера выглядит великолепно, позируя в фиолетовом праздничном платье. Девушка основательно подготовилась к мероприятию, сделав причёску и эффектный макияж. На снимке также нынешняя жена Евгения Ольга и сводные брат и сестра Веры.

Бывший муж Юлии Началовой опубликовал фото дочери в день выпускного


"Наконец-то дождались! Выпускной! Умница! Красавица! Отличница!", - гордо подписал публикацию Алдонин.

Стоит отметить, что после смерти матери, Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, аргументируя это тем, что им нужна поддержка. Но с отцом и его новой семьёй отношения прекрасные.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Тогда у неё случился абсцесс в результате натирания ноги туфлями. Врачи предлагали ампутацию, которая могла бы спасти жизнь артистке, но Началова отказалась.

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Ключевые слова: Юлия Началова

Количество просмотров: 2 145
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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