Поклонники творчества Меладзе выразили надежду, что Вера "не выпила все соки" из бывшего супруга и он вновь готов творить.
Похудевший и загоревший Константин Меладзе впервые после развода с Брежневой появился на публике
29.08.24 / 23:23
Если Вера Брежнева, как рефлексирующая и нуждающаяся в интересе к своему блогу женщина, "обмусолила" тему своего развода вдоль и поперёк, то её экс-муж Константин Меладзе сохранял гробовое молчание.
Более того, он нигде не появлялся и буквально пропал с радаров. Но на днях Константин появился на концерте брата, Валерия Меладзе в Юрмале. Совместный снимок артистов попал в блог к Лёве из Би-2 (признан иноагентом в РФ). Многие отметили, что Меладзе-старший выглядит даже лучше, чем раньше. Довольный, загорелый и похорошевший. На фото Константин улыбается и радуется жизни.
Поклонники творчества Меладзе выразили надежду, что Вера "не выпила все соки" из бывшего супруга и он вновь готов творить.
Поклонники творчества Меладзе выразили надежду, что Вера "не выпила все соки" из бывшего супруга и он вновь готов творить.
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Ключевые слова: Константин Меладзе
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Количество просмотров: 3 679
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: соцсеть
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Автор фото: соцсеть
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