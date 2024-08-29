Похудевший и загоревший Константин Меладзе впервые после развода с Брежневой появился на публике

Если Вера Брежнева, как рефлексирующая и нуждающаяся в интересе к своему блогу женщина, "обмусолила" тему своего развода вдоль и поперёк, то её экс-муж Константин Меладзе сохранял гробовое молчание.

Более того, он нигде не появлялся и буквально пропал с радаров. Но на днях Константин появился на концерте брата, Валерия Меладзе в Юрмале. Совместный снимок артистов попал в блог к Лёве из Би-2 (признан иноагентом в РФ). Многие отметили, что Меладзе-старший выглядит даже лучше, чем раньше. Довольный, загорелый и похорошевший. На фото Константин улыбается и радуется жизни.Поклонники творчества Меладзе выразили надежду, что Вера "не выпила все соки" из бывшего супруга и он вновь готов творить.