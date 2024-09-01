В Москве прошла самая масштабная свадьба страны

Владислав и Виктория Митьковских - создатели и организаторы масштабного фестиваля «Единение» вышли за все видимые и невидимые представления из рамок о том как обычно представляется свадьба.Торжество прошло на Строгинском берегу под открытым небом у Москва-реки и на нем присутствовало несколько тысяч человек. Более чем 15 000 м2 были оборудованы различными активностями на любой цвет и вкус. Программу проводили более чем 200 человек в различных 25 локациях.Желающие отдохнуть после рабочей неделе могли расслабиться на батутах в бассейне под гонг медитацию, после чего можно было пойти на массаж.Желающие потанцевать могли сделать это на одной из нескольких музыкальных сценах, а желающие получить полезную информацию могли послушать выступления гостей - предпринимателей из списка Forbes, продюсеров, коучей, экспертов, бизнес-тренеров, психологов и музыкантов.Анфиса Чехова рассказала про то, как менять свою жизнь через работу с самоценностью, Дмитрий Широков поделился тем, как совмещать миллиардные бизнесы с духовность, а сам Владислав Митьковских подвёл итоги года и рассказал о предстоящем строительстве города будущего, который он со своим партнёром Вадимом Балаянцем строит на берегу Истринского водохранилища.Апогеем вечера стала сама свадебная церемония. Её проводила всемирно известная певица Перукуа, чей голос принято называть голос матери земли. Весь процесс зарисовывала в режиме лайв пейнтинга художница Веда Рам.А закончилось всё тантрическим электронно инструментальным музыкальным перфомансом от Виктории Митьковской.Столько любви, улыбок и красивых людей нам не приходилось видеть вместе не на одном событии, невероятно что церемония была не только для ребят, но и для всех желающих выйти на новый уровень глубины в отношениях.Вот что значит уметь творить, создавать, мечтать и реализовывать самые смелые и немыслимые задумки.